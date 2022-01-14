Peugeot Haberleri - Peugeot Haber - Haberler

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar?

Yılın son haftasında döviz kurundaki gerilemeyle otomobil sektörü hareketli günler geçiriyor. İkinci el araba fiyatları düşecek mi? sorusu bu kapsamda merak ediliyor. Dolar kurunda 21 Aralık itibarıyla başlayan sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncellerken; yeni listede Fiat, Hyundai ve Renault'a ait 5 model, 300 bin liranın altına düştü. Peki, 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar? Araç fiyatları düştü mü? İkinci el otomobil fiyatları düşer mi, son durum ne?

Peugeot - 29.12.2021