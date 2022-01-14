Peugeot Haberleri - Peugeot Haber - Haberler

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Peugeot Haberleri

Peugeot haber, Peugeot son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Peugeot Türkiye Pazarlama İletişim Müdürü Banu Peker oldu

Peugeot Türkiye Pazarlama İletişim Müdürü Banu Peker oldu

Citroen Türkiye Pazarlama İletişim Müdürlüğü görevini yürüten Banu Peker, Peugeot Türkiye Pazarlama İletişim Müdürlüğü'ne atandı.
Peugeot - 15 Dakika Önce
İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan markası Volkswagen oldu

İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan markası Volkswagen oldu

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen, Renault ve Ford olurken, model bazında binekte Passat, hafif ticaride Doblo satış listesinin ilk sırasında yer aldı.
Peugeot - Dün 11:04
Peugeot'dan ocak ayında finansman kampanyası

Peugeot'dan ocak ayında finansman kampanyası

Peugeot, bu ay 2021 model araçlarını avantajlı finansman kampanyalarıyla müşterileriyle buluşuyor.
Peugeot - 11.01.2022
Alkollü sürücü minibüse çarptı: 3 yaralı

Alkollü sürücü minibüse çarptı: 3 yaralı

Alkollü sürücü minibüse çarptı: 3 yaralı İzmir'in Konak ilçesinde hızını alamayan otomobilin servis minibüsüne arkadan çarpıp takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.
Peugeot - 08.01.2022
Atı iple aracın arkasına bağlayıp yürüttü, şikayet üzerine gözaltına alındı

Atı iple aracın arkasına bağlayıp yürüttü, şikayet üzerine gözaltına alındı

Atı iple aracın arkasına bağlayıp yürüttü, şikayet üzerine gözaltına alındıİZMİR İzmir'in Buca ilçesinde, hafif ticari aracın arkasına iple bağladığı atı yürüterek trafikte ilerleyen sürücü hayvanseverlerin şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.
Peugeot - 06.01.2022
Son dakika haber: Atı iple aracın arkasına bağlayıp yürüttü, şikayet üzerine gözaltına alındı

Son dakika haber: Atı iple aracın arkasına bağlayıp yürüttü, şikayet üzerine gözaltına alındı

Son dakika haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde, hafif ticari aracın arkasına iple bağladığı atı yürüterek trafikte ilerleyen sürücü hayvanseverlerin şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.
Peugeot - 05.01.2022
Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Peugeot - 02.01.2022
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar?

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar?

Yılın son haftasında döviz kurundaki gerilemeyle otomobil sektörü hareketli günler geçiriyor. İkinci el araba fiyatları düşecek mi? sorusu bu kapsamda merak ediliyor. Dolar kurunda 21 Aralık itibarıyla başlayan sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncellerken; yeni listede Fiat, Hyundai ve Renault'a ait 5 model, 300 bin liranın altına düştü. Peki, 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar? Araç fiyatları düştü mü? İkinci el otomobil fiyatları düşer mi, son durum ne?
Peugeot - 29.12.2021
Kadıköy Bağdat Caddesinde feci kaza: 1 yaralı

Kadıköy Bağdat Caddesinde feci kaza: 1 yaralı

Kadıköy Bağdat Caddesinde süratli şekilde seyir halinde olan bir otomobil yoldan çıkarak yol kenarındaki demir dubalara çarptı.
Peugeot - 29.12.2021
Araç fiyatları düştü mü? İkinci el otomobil fiyatları düşer mi, son durum ne?

Araç fiyatları düştü mü? İkinci el otomobil fiyatları düşer mi, son durum ne?

Dolar kurunda 21 Aralık itibarıyla başlayan sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncellerken; yeni listede Fiat, Hyundai ve Renault'a ait 5 model, 300 bin liranın altına düştü. Peki, 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar? Araç fiyatları düştü mü? İkinci el otomobil fiyatları düşer mi, son durum ne?
Peugeot - 27.12.2021
Son dakika... Suşehri'nde Trafik Kazası: 5 Yaralı

Son dakika... Suşehri'nde Trafik Kazası: 5 Yaralı

Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Peugeot - 26.12.2021
Son dakika haber | D-100'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralı

Son dakika haber | D-100'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralı

Son dakika haberleri... 100'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Peugeot - 25.12.2021
SUV lideri Peugeot'dan ticari araç atağı

SUV lideri Peugeot'dan ticari araç atağı

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre toplam pazar payını 2,6 puan arttırmayı başararak Kasım 2021’de yüzde 8,3’e çıkartan Peugeot, Kasım ayında Türkiye pazarındaki SUV liderliğini korudu.
Peugeot - 25.12.2021
4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 yaralı

4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Peugeot - 25.12.2021

İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan markası Volkswagen oldu
İkinci el araba fiyatları düştü mü? Otomobil fiyatları düşecek mi?

İkinci el araba fiyatları düştü mü? Otomobil fiyatları düşecek mi?

Döviz kurundaki düşüş vatandaşların sıfır ve ikinci el araba fiyatlarını merak etmesine neden oldu. Dolar kurunda son günlerde gerçekleşen sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncelledi. Peki, İkinci el araba fiyatları düştü mü? Otomobil fiyatları düşecek mi?
Peugeot - 24.12.2021
Groupe PSA Türkiye, geleneksel iş yapış modellerini rafa kaldırdı

Groupe PSA Türkiye, geleneksel iş yapış modellerini rafa kaldırdı

Stellantis Grup çatısı altında Peugeot, Citroen, Opel ve DS olmak üzere dört markanın Türkiye'deki satış, pazarlama, parça ve servisler faaliyetlerini yürüten otomobil üreticisi ve mobilite sağlayıcısı Groupe PSA Türkiye, insan kaynağını merkeze alarak çalışma süreçlerinde başlattığı...
Peugeot - 24.12.2021
Ümraniye'de aşırı hız dehşeti: Kamyoneti önüne kattı sürücü araçtan atladı

Ümraniye'de aşırı hız dehşeti: Kamyoneti önüne kattı sürücü araçtan atladı

Ümraniye'de aşırı hız yaparak caddeye giriş yapan otomobil sürücüsü kamyonete çarptı.
Peugeot - 23.12.2021
Peugeot'nun reklam kampanyasına 3 ödül

Peugeot'nun reklam kampanyasına 3 ödül

Peugeot, "Lions of our Time" reklam kampanyasıyla Global Effie Awards ve Kristal Elma organizasyonlarında ödüle layık görüldü.
Peugeot - 23.12.2021
Araba fiyatları düştü mü? Sıfır ve 2. el otomobil fiyatlarında son durum ne? Araba fiyatları düşecek mi?

Araba fiyatları düştü mü? Sıfır ve 2. el otomobil fiyatlarında son durum ne? Araba fiyatları düşecek mi?

Dolar kurunda son günlerde gerçekleşen sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncelledi, 5 model, 300 bin liranın altına düştü. Arabasını satacaklar ve araba alacaklar, Araba fiyatları düştü mü? Sıfır ve 2. el otomobil fiyatlarında son durum ne? Araba fiyatları düşecek mi? araştırıyor.
Peugeot - 22.12.2021
Araç fiyatları düştü mü? 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar?

Araç fiyatları düştü mü? 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar?

Dolar kurunda son günlerde gerçekleşen sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncellerken; yeni listede Fiat, Hyundai ve Renault'a ait 5 model, 300 bin liranın altına düştü. Peki, 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar? Araç fiyatları düştü mü?
Peugeot - 22.12.2021
Dolar kurundaki düşüşün ardından otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

Dolar kurundaki düşüşün ardından otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

Dolar kurunda son günlerde gerçekleşen sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncellerken; yeni listede Fiat, Hyundai ve Renault'a ait 5 model, 300 bin liranın altına düştü.
Peugeot - 22.12.2021
İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 Kasım ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında artarak 1 milyon 568 bin 927 oldu.
Peugeot - 22.12.2021
Otomotiv markaları fiyatları düşürmeye başladı

Otomotiv markaları fiyatları düşürmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla döviz kurunda başlayan sert düşüşün ardından bazı otomobil markaları fiyatlarını düşürürken, sektör temsilcileri, tablonun 2-3 gün içerisinde daha da netleşeceğini belirtiyor.
Peugeot - 21.12.2021
Bariyerlere çarpan hafif ticari araç duvarda asılı kaldı

Bariyerlere çarpan hafif ticari araç duvarda asılı kaldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde demir bariyerlere çarpan hafif ticari araç duvarda asılı kaldı.
Peugeot - 21.12.2021
Peugeot, 'SUV pazarı liderliğini' kasımda da devam ettirdi

Peugeot, "SUV pazarı liderliğini" kasımda da devam ettirdi

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, SUV denildiği zaman tüketicinin aklında Peugeot modellerinin canlanmasının kendileri için mutluluk verici olduğunu belirterek, "Liderlik bizim marka kimliğimiz haline geldi.
Peugeot - 19.12.2021
Avrupa'da otomobil satışları son 28 yılın en düşük seviyesine indi

Avrupa'da otomobil satışları son 28 yılın en düşük seviyesine indi

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, kasım ayında çip sıkıntısı nedeniyle 1993 yılından beri ölçülen en düşük seviyeye geriledi.
Peugeot - 17.12.2021
Son Dakika | Satın aldığı otomobil 'change' çıkınca polise ihbarda bulundu

Son Dakika | Satın aldığı otomobil 'change' çıkınca polise ihbarda bulundu

Son dakika haberleri: Satın aldığı otomobil 'change' çıkınca polise ihbarda bulunduşasi numaralarıyla değiştirip satıyor.
Peugeot - 16.12.2021
Peugeot'dan yılın son kampanyası

Peugeot'dan yılın son kampanyası

Peugeot Türkiye, aralık ayında yenilikçi teknolojilerle donatılmış binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazeleri için özel kredi seçeneklerini otomobilseverlerle buluşturuyor.
Peugeot - 16.12.2021
İnternet üzerinden aldığı otomobili satmaya kalktı, ekspertize götürünce hayal kırıklığına uğradı: Trafiğe çıkamaz

İnternet üzerinden aldığı otomobili satmaya kalktı, ekspertize götürünce hayal kırıklığına uğradı: Trafiğe çıkamaz

Sedat Talas isimli vatandaş, 2020 yılında internet üzerinden gördüğü bir otomobil aldı. Otomobili satmaya karar veren ve oto ekspertize götüren Talas, aracın şase numarasının değiştirildiğini öğrenince büyük bir yıkım yaşadı. Çünkü araç, ağır hasarlı ve trafiğe çıkamaz kategorisindeydi.
Peugeot - 16.12.2021
Aksaray'da bir otomobil süt taşıyan kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray'da bir otomobil süt taşıyan kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray'da bir otomobil süt taşıyan kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı Aksaray'da süt kamyoneti ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Peugeot - 15.12.2021
Resmi araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Resmi araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Zonguldak'ta İl Özel İdaresine ait resmi araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Peugeot - 07.12.2021
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman'da sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atarak refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.
Peugeot - 06.12.2021
Son dakika... Kapalı yolu fark etmeyen sürücü metrelerce takla attı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Son dakika... Kapalı yolu fark etmeyen sürücü metrelerce takla attı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Son dakika gelişmesine göre Kapalı yolu fark etmeyen sürücü metrelerce takla attı: 1 ölü, 3 ağır yaralı Emniyet kemeri takmayan kadın kazada metrelerce fırlayarak hayatını kaybetti Diyarbakır'ın Bismil ilçesi istikameti TRT köprüsü kavşağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasından emniyet kemerini takmayan kadın...
Peugeot - 05.12.2021
Kavşakta kırmızı ışıkta geçmeye çalışan sürücü kazaya neden oldu

Kavşakta kırmızı ışıkta geçmeye çalışan sürücü kazaya neden oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe ışıklı kavşakta kaza meydana geldi.
Peugeot - 04.12.2021
Yeni Peugeot 308, '2022 Yılın Otomobili' finalisti oldu

Yeni Peugeot 308, "2022 Yılın Otomobili" finalisti oldu

Otomobilin Oscar'ı olarak görülen, Avrupa'da Yılın Otomobili (COTY) ödüllerinde yeni Peugeot 308 (Hatchback ve SW), finalistler arasına girdi.
Peugeot - 03.12.2021
Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Peugeot - 02.12.2021
Otomobilin markete daldığı an güvenlik kameralarına böyle görüntülendi

Otomobilin markete daldığı an güvenlik kameralarına böyle görüntülendi

Otomobilin markete daldığı an güvenlik kameralarına böyle görüntülendi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen kazada otomobil önce yoldan geçen yayaya çarpıp sonra marketin içine daldı.
Peugeot - 29.11.2021
Direksiyon hakimiyetini kaybedince böyle markete daldı: 2 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybedince böyle markete daldı: 2 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybedince böyle markete daldı: 2 yaralı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil markete daldı.
Peugeot - 28.11.2021
Peugeot 3008'in üretimi 1 milyona ulaştı

Peugeot 3008'in üretimi 1 milyona ulaştı

Pazara sunulduktan sadece beş yıl sonra, Avrupa ve Çin’de üretilen Peugeot 3008, Sochaux fabrikasında üretilen modelle birlikte bir milyon üretim adedine ulaştı.
Peugeot - 28.11.2021
Peugeot SUV 3008'in üretimi 5 yılda 1 milyona ulaştı

Peugeot SUV 3008'in üretimi 5 yılda 1 milyona ulaştı

Peugeot'nun SUV pazarındaki başarısının önemli sahiplerinden SUV 3008, 5 yılda 1 milyon adetlik üretime ulaştı.
Peugeot - 27.11.2021
Dünya otomotiv sektörü Türk mühendislerin geliştirdiği multimedya sistemlerini kullanıyor

Dünya otomotiv sektörü Türk mühendislerin geliştirdiği multimedya sistemlerini kullanıyor

Türk ortaklar tarafından 20 yıl önce kurulan firmada, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli araç içi bilgi-eğlence ürünleri, dünya çapındaki otomobil markalarınca kullanılıyor.
Peugeot - 26.11.2021
Son dakika haberleri! Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kaza: 2 yaralı

Son dakika haberleri! Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kaza: 2 yaralı

Son dakika haberlerine göre Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kaza: 2 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Peugeot - 25.11.2021
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 1 ölü

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 1 ölü

TOKAT (İHA) – Tokat'ta yağmur yağışı sonucu kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
Peugeot - 25.11.2021
Peugeot 2008 liderliği bırakmıyor

Peugeot 2008 liderliği bırakmıyor

Peugeot 2008, Eylül ayında 1082 adetlik satış rakamı ile yakaladığı liderlik başarısını Ekim ayında 1143 adet ile devam ettirerek ilk 10 ayı da kendi sınıfının lideri olarak tamamladı.
Peugeot - 24.11.2021
Son dakika haberleri... Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 1 ölü

Son dakika haberleri... Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 1 ölü

Son dakika habere göre -Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 1 ölü Tokat'ta yağmur sonucu kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
Peugeot - 24.11.2021
Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 63 bin 109 oldu

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 63 bin 109 oldu

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 63 bin 109 oldu.
Peugeot - 23.11.2021
Işık ihlali yapan hafif ticari aracın çarptığı otomobilde can pazarı: 4 yaralı

Işık ihlali yapan hafif ticari aracın çarptığı otomobilde can pazarı: 4 yaralı

Işık ihlali yapan hafif ticari aracın çarptığı otomobilde can pazarı: 4 yaralı Uşak'ta kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen hafif ticari aracın çarptığı otomobilde bulunan kadın yolcu, sıkıştığı araçtan güçlükle çıkartıldı.
Peugeot - 22.11.2021
Ekim ayının 'SUV pazarı lideri' Peugeot oldu

Ekim ayının "SUV pazarı lideri" Peugeot oldu

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, geçen yılı SUV sınıfının lideri olarak tamamladıklarını belirterek, "Markamız bu yıl, ekim ayında da zirvede yer aldı.
Peugeot - 21.11.2021
Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ta otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Peugeot - 21.11.2021
Yeni Peugeot 308'e '2022 Almanya'da Yılın Otomobili' ödülü

Yeni Peugeot 308'e "2022 Almanya'da Yılın Otomobili" ödülü

Yeni Peugeot 308, "2022 Almanya'da Yılın Otomobili" (GCOTY) ödülünün sahibi oldu.
Peugeot - 19.11.2021
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Peugeot - 18.11.2021
AB'de otomobil satışları ekimde sert düştü

AB'de otomobil satışları ekimde sert düştü

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30'un üzerinde azaldı.
Peugeot - 18.11.2021
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, otomobilin ön camına giren ve ağır yaralanan yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Peugeot - 17.11.2021
Direğe çarpıp hurdaya dönen otomobilin hız kadranı 230'da takılı kaldı: 3 ölü, 3 yaralı

Direğe çarpıp hurdaya dönen otomobilin hız kadranı 230'da takılı kaldı: 3 ölü, 3 yaralı

Direğe çarpıp hurdaya dönen otomobilin hız kadranı 230'da takılı kaldı: 3 ölü, 3 yaralı Konya'daki kazada otomobilin motoru yerinden fırladı, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Konya'da kontrolden çıkarak refüjdeki demir direğe çarpıp takla atarak hurdaya dönen...
Peugeot - 17.11.2021
Direğe çarpan otomobilin hız kadranı 230'da takılı kaldı: 3 ölü, 3 yaralı

Direğe çarpan otomobilin hız kadranı 230'da takılı kaldı: 3 ölü, 3 yaralı

Konya'da kontrolden çıkarak refüjdeki demir direğe çarpıp takla atarak hurdaya dönen otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazada, motoru yerinden fırlayan otomobilin hız kadranının 230'da takılı kaldığı görüldü.
Peugeot - 17.11.2021
Otomobilin çarptığı yaya ön camdan içeri girdi: 2 yaralı

Otomobilin çarptığı yaya ön camdan içeri girdi: 2 yaralı

Kocaeli'de bir otomobil, yolun karşısına geçen yayaya çarptı.
Peugeot - 16.11.2021
Son dakika! Adıyaman'da 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Son dakika! Adıyaman'da 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Son dakika haberine göre Adıyaman'da, 5 aracın bir birine girdiği zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Peugeot - 16.11.2021
Beton mikseri hafif ticari araca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Beton mikseri hafif ticari araca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Beton mikseri hafif ticari araca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen beton mikserinin hafif ticari araca çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Peugeot - 16.11.2021
Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Seyir halindeki araç alev topuna döndü Malatya'nın Darende ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir otomobil alev topuna döndü.
Peugeot - 15.11.2021
5 aracın karıştığı zincirleme kaza anı güvenlik kamerasında

5 aracın karıştığı zincirleme kaza anı güvenlik kamerasında

5 aracın karıştığı zincirleme kaza anı güvenlik kamerasında Adıyaman'da 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı Adıyaman'da, 5 aracın bir birine girdiği zincirleme trafik kazası kameralara saniye saniye yansıdı.
Peugeot - 15.11.2021
Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Malatya'nın Darende ilçesinde seyir halindeyken bir otomobil, alev topuna döndü.
Peugeot - 15.11.2021
Trafik kazasında yaralılara yardım etmek isteyen genç, canından oldu

Trafik kazasında yaralılara yardım etmek isteyen genç, canından oldu

Aksaray'da 2 aracın karıştığı trafik kazasında yaralılara yardım etmek için koşarken başka bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Peugeot - 14.11.2021
İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi

İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi

İkinci el on-line pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası ekim ayında sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticari de ise Doblo tercihi devam etti.
Peugeot - 14.11.2021
Son dakika haberi! Önce polisten, yakalanınca da gazetecilerden kaçmak istedi

Son dakika haberi! Önce polisten, yakalanınca da gazetecilerden kaçmak istedi

Son dakika haberlerine göre Önce polisten, yakalanınca da gazetecilerden kaçmak istedi Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken, araçtan indirilen sürücü bu kez de kendini görüntüleyen basın mensuplarından kaçmak istedi.
Peugeot - 14.11.2021
Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın altında kaldı: 'Yaşıyor' çığlıkları yüreklere su serpti

Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın altında kaldı: "Yaşıyor" çığlıkları yüreklere su serpti

Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın altında kaldı: "Yaşıyor" çığlıkları yüreklere su serpti -Aksarayda 5 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı Aksaray'da 2 aracın karıştığı trafik kazasında yaralılara yardım etmek için koşan Samet Hakyol yaralılara müdahale ettiği sırada bir...
Peugeot - 13.11.2021
Groupe PSA'dan periyodik bakım kampanyası sürüyor

Groupe PSA'dan periyodik bakım kampanyası sürüyor

Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, aracını kışa hazırlamak isteyenlere yönelik devreye aldığı periyodik bakım kampanyasını yoğun talep üzerine kasım ayında da sürdürüyor.
Peugeot - 12.11.2021
Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan otomobilleri satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında

Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan otomobilleri satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında

Ticaret Bakanlığı ihale ile ikinci el araba satışı yapıyor. Piyasanın çok daha altında satışa çıkarılan otomobillerin ihale fiyatı 65-70 bin lira arasında.
Peugeot - 09.11.2021
Peugeot'dan kasımda faizsiz kredi seçenekleri

Peugeot'dan kasımda faizsiz kredi seçenekleri

Peugeot Türkiye, başlattığı finansman kampanyası kapsamında kasımda hem binek hem de ticari araçlarda avantajlı kredi seçenekleri sunuyor.
Peugeot - 06.11.2021
Kediye çarpmamak için manavın duvarına çarpan otomobil takla attı...O anlar kamerada

Kediye çarpmamak için manavın duvarına çarpan otomobil takla attı...O anlar kamerada

Kediye çarpmamak için manavın duvarına çarpan otomobil takla attı.
Peugeot - 05.11.2021
Hafif ticari aracın çarptığı ticari kaldırıma savruldu

Hafif ticari aracın çarptığı ticari kaldırıma savruldu

Malatya hafif ticari bir aracın çarptığı ticari taksi savrularak kaldırıma çıktı.
Peugeot - 05.11.2021
Son dakika haberi: Kaza yaptı olay yerinden kaçtı

Son dakika haberi: Kaza yaptı olay yerinden kaçtı

Son dakika haber... Sivas'ta bir otomobil yola dökülen mıcıra çarptıktan sonra ters döndü, yara almayan sürücü ise olay yerinden kaçtı.
Peugeot - 03.11.2021
Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servislerinde ücretsiz check-up hizmeti

Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servislerinde ücretsiz check-up hizmeti

Stellantis çatısı altındaki Groupe PSA Türkiye markalarından Peugeot, CitroEn ve Opel yetkili servislerinde ücretsiz check-up hizmeti, marka kullanıcılarına sunuluyor.
Peugeot - 02.11.2021
Pendik'te kaza yapan otomobil kaldırıma çıktı, iki yaya saniyelerle kurtuldu...O anlar kamerada

Pendik'te kaza yapan otomobil kaldırıma çıktı, iki yaya saniyelerle kurtuldu...O anlar kamerada

Pendik'te kaza yapan otomobil kaldırıma çıktı, iki yaya saniyelerle kurtuldu.
Peugeot - 02.11.2021
İzmir'deki feci kazada ölen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'deki feci kazada ölen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

- İzmir'deki feci kazada ölen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı İzmir-Ödemiş yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi Kiraz'da defnedildi.
Peugeot - 01.11.2021
14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Bodrum'da yapıldı

14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Bodrum'da yapıldı

14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi.
Peugeot - 01.11.2021
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

İzmir-Ödemiş yolunda şerit ihlali yapan aracın karşı yoldan gelen araçla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada 3 kişi de yaralandı.
Peugeot - 31.10.2021
Son dakika haber | İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Son dakika haber | İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı İzmir-Ödemiş yolunda meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı, kazada 2 kişi ölürken 4 kişi yaralandı.
Peugeot - 31.10.2021
Konya'da otomobil telefon direğine çarptı: 1 yaralı

Konya'da otomobil telefon direğine çarptı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin telefon direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Peugeot - 28.10.2021
Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.
Peugeot - 26.10.2021
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 çocuk yaralı

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 çocuk yaralı

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 çocuk yaralı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil ile servis minibüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk yaralandı.
Peugeot - 26.10.2021
Belediye başkanının arabası kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Belediye başkanının arabası kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Tuzlukçu İlçe Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın arabası, Akşehir ilçesi yakınlarında kaza yaptı. Kaza sonucu araçtaki bir yolcu hayatını kaybederken, başkan ve şoför yaralandı. Akbuğa kazadan sonra yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden Abdullah Azmi Uyar'a başsağlığı diledi.
Peugeot - 25.10.2021
Peugeot Sport 40. yıl dönümünü kutluyor

Peugeot Sport 40. yıl dönümünü kutluyor

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Peugeot'nun motor sporları birimi Peugeot Sport, bu ay 40. yıl dönümü kutluyor.
Peugeot - 23.10.2021
Son dakika haberi | Gercüş'te zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 6 yaralı

Son dakika haberi | Gercüş'te zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 6 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Batman'ın Gercüş ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yol adeta savaş alanına dönüşürken, 6 kişi yaralandı.
Peugeot - 16.10.2021
AB'de otomobil satışları eylülde sert düştü

AB'de otomobil satışları eylülde sert düştü

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1'lik azalış kaydetti.
Peugeot - 15.10.2021
Son dakika haber... Kahta'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haber... Kahta'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberi: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Peugeot - 09.10.2021
İstinat duvarına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

İstinat duvarına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolü kaybolan motosikletin istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Peugeot - 08.10.2021
Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler'den ekim ayı bakım kampanyası

Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler'den ekim ayı bakım kampanyası

Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, periyodik bakımın önemine dikkati çekerek avantajlı fiyatlarla ekim ayı periyodik bakım kampanyasını duyurdu.
Peugeot - 08.10.2021
Peugeot'dan ekim ayına özel sıfır faizli kredi kampanyası

Peugeot'dan ekim ayına özel sıfır faizli kredi kampanyası

Peugeot Türkiye, ekim ayında binek ve ticari araç modellerinde sıfır faizli kredi ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor.
Peugeot - 07.10.2021
Taziyeye giden ailenin yaptığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Taziyeye giden ailenin yaptığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Taziyeye giden ailenin yaptığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi Adıyaman'ın Samsat ilçesinde taziyeye giden ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Peugeot - 06.10.2021
Taziyeye giden ailenin yaptığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Taziyeye giden ailenin yaptığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde taziyeye giden ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Peugeot - 06.10.2021
Yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole düştü: 1 yaralı

Yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole düştü: 1 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın yoldan çıkarak şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Peugeot - 05.10.2021
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil iki çekiciye çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil iki çekiciye çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Ankara-Bolu yolunda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek 2 çekiciye çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Peugeot - 05.10.2021
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