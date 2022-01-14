Peugeot Haberleri - Peugeot Haber - Haberler

Peugeot Haberleri
Peugeot haber, Peugeot son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Peugeot Türkiye Pazarlama İletişim Müdürü Banu Peker olduCitroen Türkiye Pazarlama İletişim Müdürlüğü görevini yürüten Banu Peker, Peugeot Türkiye Pazarlama İletişim Müdürlüğü'ne atandı.
İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan markası Volkswagen olduTürkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen, Renault ve Ford olurken, model bazında binekte Passat, hafif ticaride Doblo satış listesinin ilk sırasında yer aldı.
Peugeot'dan ocak ayında finansman kampanyasıPeugeot, bu ay 2021 model araçlarını avantajlı finansman kampanyalarıyla müşterileriyle buluşuyor.
Alkollü sürücü minibüse çarptı: 3 yaralıAlkollü sürücü minibüse çarptı: 3 yaralı İzmir'in Konak ilçesinde hızını alamayan otomobilin servis minibüsüne arkadan çarpıp takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.
Atı iple aracın arkasına bağlayıp yürüttü, şikayet üzerine gözaltına alındıAtı iple aracın arkasına bağlayıp yürüttü, şikayet üzerine gözaltına alındıİZMİR İzmir'in Buca ilçesinde, hafif ticari aracın arkasına iple bağladığı atı yürüterek trafikte ilerleyen sürücü hayvanseverlerin şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son dakika haber: Atı iple aracın arkasına bağlayıp yürüttü, şikayet üzerine gözaltına alındıSon dakika haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde, hafif ticari aracın arkasına iple bağladığı atı yürüterek trafikte ilerleyen sürücü hayvanseverlerin şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.
Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 2 yaralıAdıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar?Yılın son haftasında döviz kurundaki gerilemeyle otomobil sektörü hareketli günler geçiriyor. İkinci el araba fiyatları düşecek mi? sorusu bu kapsamda merak ediliyor. Dolar kurunda 21 Aralık itibarıyla başlayan sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncellerken; yeni listede Fiat, Hyundai ve Renault'a ait 5 model, 300 bin liranın altına düştü. Peki, 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar? Araç fiyatları düştü mü? İkinci el otomobil fiyatları düşer mi, son durum ne?
Kadıköy Bağdat Caddesinde feci kaza: 1 yaralıKadıköy Bağdat Caddesinde süratli şekilde seyir halinde olan bir otomobil yoldan çıkarak yol kenarındaki demir dubalara çarptı.
Araç fiyatları düştü mü? İkinci el otomobil fiyatları düşer mi, son durum ne?Dolar kurunda 21 Aralık itibarıyla başlayan sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncellerken; yeni listede Fiat, Hyundai ve Renault'a ait 5 model, 300 bin liranın altına düştü. Peki, 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar? Araç fiyatları düştü mü? İkinci el otomobil fiyatları düşer mi, son durum ne?
Son dakika... Suşehri'nde Trafik Kazası: 5 YaralıSon dakika haberlerine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Son dakika haber | D-100'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralıSon dakika haberleri... 100'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
SUV lideri Peugeot'dan ticari araç atağıGeçtiğimiz yılın aynı dönemine göre toplam pazar payını 2,6 puan arttırmayı başararak Kasım 2021’de yüzde 8,3’e çıkartan Peugeot, Kasım ayında Türkiye pazarındaki SUV liderliğini korudu.
4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 yaralıKocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İkinci el araba fiyatları düştü mü? Otomobil fiyatları düşecek mi?Döviz kurundaki düşüş vatandaşların sıfır ve ikinci el araba fiyatlarını merak etmesine neden oldu. Dolar kurunda son günlerde gerçekleşen sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncelledi. Peki, İkinci el araba fiyatları düştü mü? Otomobil fiyatları düşecek mi?
Groupe PSA Türkiye, geleneksel iş yapış modellerini rafa kaldırdıStellantis Grup çatısı altında Peugeot, Citroen, Opel ve DS olmak üzere dört markanın Türkiye'deki satış, pazarlama, parça ve servisler faaliyetlerini yürüten otomobil üreticisi ve mobilite sağlayıcısı Groupe PSA Türkiye, insan kaynağını merkeze alarak çalışma süreçlerinde başlattığı...
Ümraniye'de aşırı hız dehşeti: Kamyoneti önüne kattı sürücü araçtan atladıÜmraniye'de aşırı hız yaparak caddeye giriş yapan otomobil sürücüsü kamyonete çarptı.
Peugeot'nun reklam kampanyasına 3 ödülPeugeot, "Lions of our Time" reklam kampanyasıyla Global Effie Awards ve Kristal Elma organizasyonlarında ödüle layık görüldü.
Araba fiyatları düştü mü? Sıfır ve 2. el otomobil fiyatlarında son durum ne? Araba fiyatları düşecek mi?Dolar kurunda son günlerde gerçekleşen sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncelledi, 5 model, 300 bin liranın altına düştü. Arabasını satacaklar ve araba alacaklar, Araba fiyatları düştü mü? Sıfır ve 2. el otomobil fiyatlarında son durum ne? Araba fiyatları düşecek mi? araştırıyor.
Araç fiyatları düştü mü? 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar?Dolar kurunda son günlerde gerçekleşen sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncellerken; yeni listede Fiat, Hyundai ve Renault'a ait 5 model, 300 bin liranın altına düştü. Peki, 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar? Araç fiyatları düştü mü?
Dolar kurundaki düşüşün ardından otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesiDolar kurunda son günlerde gerçekleşen sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncellerken; yeni listede Fiat, Hyundai ve Renault'a ait 5 model, 300 bin liranın altına düştü.
İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı arttıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 Kasım ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında artarak 1 milyon 568 bin 927 oldu.
Otomotiv markaları fiyatları düşürmeye başladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla döviz kurunda başlayan sert düşüşün ardından bazı otomobil markaları fiyatlarını düşürürken, sektör temsilcileri, tablonun 2-3 gün içerisinde daha da netleşeceğini belirtiyor.
Bariyerlere çarpan hafif ticari araç duvarda asılı kaldıKocaeli'nin Gölcük ilçesinde demir bariyerlere çarpan hafif ticari araç duvarda asılı kaldı.
Peugeot, "SUV pazarı liderliğini" kasımda da devam ettirdiPeugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, SUV denildiği zaman tüketicinin aklında Peugeot modellerinin canlanmasının kendileri için mutluluk verici olduğunu belirterek, "Liderlik bizim marka kimliğimiz haline geldi.
Avrupa'da otomobil satışları son 28 yılın en düşük seviyesine indiAvrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, kasım ayında çip sıkıntısı nedeniyle 1993 yılından beri ölçülen en düşük seviyeye geriledi.
Son Dakika | Satın aldığı otomobil 'change' çıkınca polise ihbarda bulunduSon dakika haberleri: Satın aldığı otomobil 'change' çıkınca polise ihbarda bulunduşasi numaralarıyla değiştirip satıyor.
Peugeot'dan yılın son kampanyasıPeugeot Türkiye, aralık ayında yenilikçi teknolojilerle donatılmış binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazeleri için özel kredi seçeneklerini otomobilseverlerle buluşturuyor.
İnternet üzerinden aldığı otomobili satmaya kalktı, ekspertize götürünce hayal kırıklığına uğradı: Trafiğe çıkamazSedat Talas isimli vatandaş, 2020 yılında internet üzerinden gördüğü bir otomobil aldı. Otomobili satmaya karar veren ve oto ekspertize götüren Talas, aracın şase numarasının değiştirildiğini öğrenince büyük bir yıkım yaşadı. Çünkü araç, ağır hasarlı ve trafiğe çıkamaz kategorisindeydi.
Aksaray'da bir otomobil süt taşıyan kamyonetle çarpıştı: 2 yaralıAksaray'da bir otomobil süt taşıyan kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı Aksaray'da süt kamyoneti ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Resmi araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralıZonguldak'ta İl Özel İdaresine ait resmi araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralıAdıyaman'da sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atarak refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.
Son dakika... Kapalı yolu fark etmeyen sürücü metrelerce takla attı: 1 ölü, 3 ağır yaralıSon dakika gelişmesine göre Kapalı yolu fark etmeyen sürücü metrelerce takla attı: 1 ölü, 3 ağır yaralı Emniyet kemeri takmayan kadın kazada metrelerce fırlayarak hayatını kaybetti Diyarbakır'ın Bismil ilçesi istikameti TRT köprüsü kavşağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasından emniyet kemerini takmayan kadın...
Kavşakta kırmızı ışıkta geçmeye çalışan sürücü kazaya neden olduZonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe ışıklı kavşakta kaza meydana geldi.
Yeni Peugeot 308, "2022 Yılın Otomobili" finalisti olduOtomobilin Oscar'ı olarak görülen, Avrupa'da Yılın Otomobili (COTY) ödüllerinde yeni Peugeot 308 (Hatchback ve SW), finalistler arasına girdi.
Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralıOtomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Otomobilin markete daldığı an güvenlik kameralarına böyle görüntülendiOtomobilin markete daldığı an güvenlik kameralarına böyle görüntülendi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen kazada otomobil önce yoldan geçen yayaya çarpıp sonra marketin içine daldı.
Direksiyon hakimiyetini kaybedince böyle markete daldı: 2 yaralıDireksiyon hakimiyetini kaybedince böyle markete daldı: 2 yaralı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil markete daldı.
Peugeot 3008'in üretimi 1 milyona ulaştıPazara sunulduktan sadece beş yıl sonra, Avrupa ve Çin’de üretilen Peugeot 3008, Sochaux fabrikasında üretilen modelle birlikte bir milyon üretim adedine ulaştı.
Peugeot SUV 3008'in üretimi 5 yılda 1 milyona ulaştıPeugeot'nun SUV pazarındaki başarısının önemli sahiplerinden SUV 3008, 5 yılda 1 milyon adetlik üretime ulaştı.
Dünya otomotiv sektörü Türk mühendislerin geliştirdiği multimedya sistemlerini kullanıyorTürk ortaklar tarafından 20 yıl önce kurulan firmada, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli araç içi bilgi-eğlence ürünleri, dünya çapındaki otomobil markalarınca kullanılıyor.
Son dakika haberleri! Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kaza: 2 yaralıSon dakika haberlerine göre Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kaza: 2 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 1 ölüTOKAT (İHA) – Tokat'ta yağmur yağışı sonucu kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
Peugeot 2008 liderliği bırakmıyorPeugeot 2008, Eylül ayında 1082 adetlik satış rakamı ile yakaladığı liderlik başarısını Ekim ayında 1143 adet ile devam ettirerek ilk 10 ayı da kendi sınıfının lideri olarak tamamladı.
Son dakika haberleri... Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 1 ölüSon dakika habere göre -Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 1 ölü Tokat'ta yağmur sonucu kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 63 bin 109 olduErzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 63 bin 109 oldu.
Işık ihlali yapan hafif ticari aracın çarptığı otomobilde can pazarı: 4 yaralıIşık ihlali yapan hafif ticari aracın çarptığı otomobilde can pazarı: 4 yaralı Uşak'ta kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen hafif ticari aracın çarptığı otomobilde bulunan kadın yolcu, sıkıştığı araçtan güçlükle çıkartıldı.
Ekim ayının "SUV pazarı lideri" Peugeot olduPeugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, geçen yılı SUV sınıfının lideri olarak tamamladıklarını belirterek, "Markamız bu yıl, ekim ayında da zirvede yer aldı.
Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralıTokat'ta otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yeni Peugeot 308'e "2022 Almanya'da Yılın Otomobili" ödülüYeni Peugeot 308, "2022 Almanya'da Yılın Otomobili" (GCOTY) ödülünün sahibi oldu.
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralıAksaray'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
AB'de otomobil satışları ekimde sert düştüAvrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30'un üzerinde azaldı.
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybettiKocaeli'de dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, otomobilin ön camına giren ve ağır yaralanan yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Direğe çarpıp hurdaya dönen otomobilin hız kadranı 230'da takılı kaldı: 3 ölü, 3 yaralıDireğe çarpıp hurdaya dönen otomobilin hız kadranı 230'da takılı kaldı: 3 ölü, 3 yaralı Konya'daki kazada otomobilin motoru yerinden fırladı, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Konya'da kontrolden çıkarak refüjdeki demir direğe çarpıp takla atarak hurdaya dönen...
Direğe çarpan otomobilin hız kadranı 230'da takılı kaldı: 3 ölü, 3 yaralıKonya'da kontrolden çıkarak refüjdeki demir direğe çarpıp takla atarak hurdaya dönen otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazada, motoru yerinden fırlayan otomobilin hız kadranının 230'da takılı kaldığı görüldü.
Otomobilin çarptığı yaya ön camdan içeri girdi: 2 yaralıKocaeli'de bir otomobil, yolun karşısına geçen yayaya çarptı.
Son dakika! Adıyaman'da 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralıSon dakika haberine göre Adıyaman'da, 5 aracın bir birine girdiği zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Beton mikseri hafif ticari araca çarptı: 1'i ağır 2 yaralıBeton mikseri hafif ticari araca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen beton mikserinin hafif ticari araca çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Seyir halindeki araç alev topuna döndüSeyir halindeki araç alev topuna döndü Malatya'nın Darende ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir otomobil alev topuna döndü.
5 aracın karıştığı zincirleme kaza anı güvenlik kamerasında5 aracın karıştığı zincirleme kaza anı güvenlik kamerasında Adıyaman'da 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı Adıyaman'da, 5 aracın bir birine girdiği zincirleme trafik kazası kameralara saniye saniye yansıdı.
Seyir halindeki araç alev topuna döndüMalatya'nın Darende ilçesinde seyir halindeyken bir otomobil, alev topuna döndü.
Trafik kazasında yaralılara yardım etmek isteyen genç, canından olduAksaray'da 2 aracın karıştığı trafik kazasında yaralılara yardım etmek için koşarken başka bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmediİkinci el on-line pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası ekim ayında sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticari de ise Doblo tercihi devam etti.
Son dakika haberi! Önce polisten, yakalanınca da gazetecilerden kaçmak istediSon dakika haberlerine göre Önce polisten, yakalanınca da gazetecilerden kaçmak istedi Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken, araçtan indirilen sürücü bu kez de kendini görüntüleyen basın mensuplarından kaçmak istedi.
Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın altında kaldı: "Yaşıyor" çığlıkları yüreklere su serptiYaralılara yardım için koştu, başka bir aracın altında kaldı: "Yaşıyor" çığlıkları yüreklere su serpti -Aksarayda 5 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı Aksaray'da 2 aracın karıştığı trafik kazasında yaralılara yardım etmek için koşan Samet Hakyol yaralılara müdahale ettiği sırada bir...
Groupe PSA'dan periyodik bakım kampanyası sürüyorGroupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, aracını kışa hazırlamak isteyenlere yönelik devreye aldığı periyodik bakım kampanyasını yoğun talep üzerine kasım ayında da sürdürüyor.
Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan otomobilleri satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasındaTicaret Bakanlığı ihale ile ikinci el araba satışı yapıyor. Piyasanın çok daha altında satışa çıkarılan otomobillerin ihale fiyatı 65-70 bin lira arasında.
Peugeot'dan kasımda faizsiz kredi seçenekleriPeugeot Türkiye, başlattığı finansman kampanyası kapsamında kasımda hem binek hem de ticari araçlarda avantajlı kredi seçenekleri sunuyor.
Kediye çarpmamak için manavın duvarına çarpan otomobil takla attı...O anlar kameradaKediye çarpmamak için manavın duvarına çarpan otomobil takla attı.
Hafif ticari aracın çarptığı ticari kaldırıma savrulduMalatya hafif ticari bir aracın çarptığı ticari taksi savrularak kaldırıma çıktı.
Son dakika haberi: Kaza yaptı olay yerinden kaçtıSon dakika haber... Sivas'ta bir otomobil yola dökülen mıcıra çarptıktan sonra ters döndü, yara almayan sürücü ise olay yerinden kaçtı.
Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servislerinde ücretsiz check-up hizmetiStellantis çatısı altındaki Groupe PSA Türkiye markalarından Peugeot, CitroEn ve Opel yetkili servislerinde ücretsiz check-up hizmeti, marka kullanıcılarına sunuluyor.
Pendik'te kaza yapan otomobil kaldırıma çıktı, iki yaya saniyelerle kurtuldu...O anlar kameradaPendik'te kaza yapan otomobil kaldırıma çıktı, iki yaya saniyelerle kurtuldu.
İzmir'deki feci kazada ölen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı- İzmir'deki feci kazada ölen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı İzmir-Ödemiş yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi Kiraz'da defnedildi.
14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Bodrum'da yapıldı14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi.
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralıİzmir-Ödemiş yolunda şerit ihlali yapan aracın karşı yoldan gelen araçla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada 3 kişi de yaralandı.
Son dakika haber | İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralıEdinilen son dakika gelişmesine göre İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı İzmir-Ödemiş yolunda meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı, kazada 2 kişi ölürken 4 kişi yaralandı.
Konya'da otomobil telefon direğine çarptı: 1 yaralıKonya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin telefon direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardıAraçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 çocuk yaralıServis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 çocuk yaralı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil ile servis minibüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk yaralandı.
Belediye başkanının arabası kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralıKonya'nın Tuzlukçu İlçe Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın arabası, Akşehir ilçesi yakınlarında kaza yaptı. Kaza sonucu araçtaki bir yolcu hayatını kaybederken, başkan ve şoför yaralandı. Akbuğa kazadan sonra yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden Abdullah Azmi Uyar'a başsağlığı diledi.
Peugeot Sport 40. yıl dönümünü kutluyorDünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Peugeot'nun motor sporları birimi Peugeot Sport, bu ay 40. yıl dönümü kutluyor.
Son dakika haberi | Gercüş'te zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 6 yaralıSon dakika gelişmesine göre Batman'ın Gercüş ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yol adeta savaş alanına dönüşürken, 6 kişi yaralandı.
AB'de otomobil satışları eylülde sert düştüAvrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1'lik azalış kaydetti.
Son dakika haber... Kahta'da trafik kazası: 2 yaralıSon dakika haberi: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
İstinat duvarına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandıAdıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolü kaybolan motosikletin istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler'den ekim ayı bakım kampanyasıGroupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, periyodik bakımın önemine dikkati çekerek avantajlı fiyatlarla ekim ayı periyodik bakım kampanyasını duyurdu.
Peugeot'dan ekim ayına özel sıfır faizli kredi kampanyasıPeugeot Türkiye, ekim ayında binek ve ticari araç modellerinde sıfır faizli kredi ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor.
Taziyeye giden ailenin yaptığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldiTaziyeye giden ailenin yaptığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi Adıyaman'ın Samsat ilçesinde taziyeye giden ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Taziyeye giden ailenin yaptığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldiAdıyaman'ın Samsat ilçesinde taziyeye giden ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole düştü: 1 yaralıAksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın yoldan çıkarak şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.