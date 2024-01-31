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Adana'da Trafik Kazasında Otomobil Hurdaya Döndü, Sürücü Hayatını Kaybetti

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Adana Kozan Kadirli yolunda meydana gelen trafik kazasında Peugeot marka otomobil, Mercedes marka kamyona arkadan çarparak hurdaya döndü. Otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Adana'da Kozan Kadirli yolunda meydana gelen trafik kazasında Peugeot marka otomobil, Mercedes marka kamyona arkadan çarparak hurdaya döndü. Otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre Adana Kozan Kadirli yolunda saat 23.50 sularında meydana gelen trafik kazasında, Kadirli istikametinden Kozan istikametinde ilerleyen, Serkan Ağar yönetimindeki 01 ADT 961 plakalı Peugeot marka otomobil, Abuzer Arıca yönetimindeki 44 BE 448 plakalı Mercedes kamyona arkadan çarptı. Kaza neticesinde otomobil sürücüsü Serkan Ağar olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobil paramparça olurken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaptı. Kozan cumhuriyet savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlatırken kazada hayatını kaybeden Serkan Ağar Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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