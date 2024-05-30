Sıfır kilometre aldığı jip boyalı çıktı! Firmanın teklifi 35 bin lira oldu

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında 1 milyon 670 bin lira karşılığında Mersin'de bir bayiden sıfır kilometre Peugeot marka jip alan Mustafa Ümit Yıldız, aracını satarken sol ön çamurluğun boyalı olduğunu öğrendi. Firma tarafından yapılan değer kaybı teklifini kabul etmeyen Yıldız, olayı yargıya taşıdı.

FİRMA 35 LİRA TEKLİF ETTİ

Adana'da yaşayan 43 yaşındaki Mustafa Ümit Yıldız, geçen sene ağustos ayında Mersin'de bir bayiden 1 milyon 670 bin lira karşılığında 01 ARM 696 plakalı Peugeot marka sıfır kilometre jip satın aldı. Aracını mart ayında satmak için ilana koyan Yıldız, bir alıcıyla anlaştı ve ekspertize gitti. Yapılan incelemede aracın sol ön çamurluğunun boyalı olduğunun tespit edilmesi üzerine alıcı aracı almaktan vazgeçti. Aldığı bayiye başvuran Yıldız, yapılan kontrollerde "Sizin aracınız fabrikada boyanmış. Bu da değer kaybına yol açıyor ve 35 bin lira size ödeme yapalım" cevabını aldı. Bunu kabul etmeyip aracının sıfırıyla değiştirilmesini talep eden Mustafa Ümit Yıldız, teklifinin kabul edilmemesi üzerine avukatı aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.

"SÜREÇ YARGIYA İNTİKAL ETTİ"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Mustafa Ümit Yıldız, "Aracımı satmaya karar verdiğinde eksperde bana aracın boyalı olduğu söylendi. Firmaya başvurdum ve inceleme yapılınca bana aracın fabrikada boyandığını söylediler. Değer kaybını ödeyebileceklerini belirttiler ama ben de onlara ayıplı mal sattıklarını söyledim. Şu anda süreç yargıya intikal etti. Ben aracımın sıfırıyla değiştirilmesini talep ediyorum" dedi.

"KENDİMİ KÖTÜ HİSSETTİM"

Güvenilir bir markadan böyle bir araç almasına rağmen mağdur olduğunu dile getiren Yıldız, "Güvenerek araç alamayacaksak artık ne yapalım. Çok şaşırdım. Şu anda kendilerinde bütün bilgiler var. Fabrikada araç işlem görmüş. Satarken bir de ben aracı boyasız, hatasız diye ilana koydum. Gelen adama karşı da yalancı durumuna düştüm. Kötü hissettim kendimi" ifadelerini kullandı.

"TRAJİK BİR DURUM"

Aracına ödenmesi teklif edilen 35 bin lira değer kaybının gerçek rakamı yansıtmadığını da söyleyen Yıldız, "Aracı satmaya kalktığımda çok daha fazla fiyatı düşüyor. Kendi markaları bile aracı almıyor, bu araç boyalı diyorlar. Trajik bir durum" diye konuştu.