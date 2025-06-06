Peugeot 9X8, 24 Saat Le Mans Yarışına Hazır

Team Peugeot TotalEnergies, Fransa'da gerçekleştilecek olan 93'üncü 24 Saat Le Mans yarışına iki adet Peugeot 9X8 ile katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mücadelede, 2025 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) sezonu boyunca olduğu gibi 93 numaralı Peugeot 9X8'i; Paul Di Resta, Mikkel Jensen ve Jean-Eric Vergne kullanacak. 94 numaralı yarış otomobilini ise Loic Duval, Malthe Jakobsen ve Stoffel Vandoorne kullanacak.

Geçen yıl Bahreyn'deki çaylak testinde Peugeot 9X8'i test eden Theo Pourchaire ise yine Team Peugeot TotalEnergies için test pilotu olarak görev yapacak.

24 Saat Yarış Pisti'ne (13 bin 626 kilometre) 300 binden fazla seyircinin gelmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Motorsport Kıdemli Başkan Yardımcısı Jean-Marc Finot, Spa-Francorchamps'taki son yarışın cesaret verici olduğunu belirtti.

Finot, "Sıralama turlarında ve yarışın ilk aşamalarında güvenilir ve rekabetçi bir araç kullandık. En iyilerle mücadele etmek takım için büyük bir ödül oldu. Bu, Le Mans için iyi haber. Çünkü Spa ile 24 saat yarış pistinin benzerlikleri söz konusu." ifadelerini kullandı.

Bilinirlik açısından Olimpiyat Oyunları veya Dünya Kupası ile kıyaslanabileceğini kaydeden Finot, istatistiksel olarak seyircilerin yüzde 20'sinin Le Mans'a bir Puegeot ile geldiğini aktardı.

Peugeot Sport Teknik Direktörü Olivier Jansonnie de,"Katar'da bazı talihsizliklere rağmen iyi bir yarış çıkardık. Imola'da hava nedeniyle hazırlıklarımız sekteye uğradı ve bu da hafta sonunu zorlaştırdı. Spa'da her iki araç da Hyperpole'a yerleşti ve yarışın ilk üçte birinde ilk beş için mücadele ettik." değerlendirmelerinde bulundu.

Le Mans öncesi ciddi bir hazırlık süreci gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Jansonnie, şunları kaydetti:

"Le Mans hazırlıkları, geçen yılın aralık ayının başlarında başlattığımız mekanik doğrulama, bu yılın başlarında uyguladığımız performans geliştirme seansları ve sportif hazırlıkları kapsıyor. Le Mans, kendine özgü kuralları olan çok özel bir yarış 2024'te koşullar bizim için elverişli değildi. Güvenlik aracı, düşük hızlı yavaş bölgeler gibi noktalarda çok fazla hata yaptık ve bu da cezalara yol açtı. Geçen yılki yarıştan bu yana tüm bu konularda bilgilendik ve çalıştık. Aslında bunlar sadece detaylar ama yüksek tempo ve rekabet göz önüne alındığında bunlar hayati önem taşıyor."