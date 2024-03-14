Peugeot'nun yenilenen modeli 2024 Peugeot 208, Türkiye'de satışa çıktı. Bu yenilikçi model, tasarımından teknolojisine, motor seçeneklerinden yakıt tasarrufuna kadar pek çok alanda güncellemeler sunuyor. İşte hem benzinli hem de elektrikli paketleriyle 2024 Peugeot 208 fiyatı ve özellikleri…

2024 Peugeot 208 fiyatı ve özellikleri

Yenilenen tasarımı ile dikkat çeken 2024 Peugeot 208, daha geniş bir görünüm sunmak için dışa doğru kaydırılmış yeni far tasarımına sahip. Araç, aynı zamanda Peugeot'nun güncellenmiş logosunu ve ızgara içinde gövde renginde vurguları barındırıyor.

İç mekanda ise Active modeli 3,5 inçlik analog bir renkli ekrana sahipken, Allure ve GT modelleri 10 inçlik dijital bir ekranla geliyor. GT modeli ayrıca standart olarak 3D bir ekranla geliyor ve sürücülere burada farklı renkler veya bilgilerle özelleştirme imkanı sunuluyor.

PEUGEOT E-208 test sürüşü ve ilk inceleme!

Performans açısından 2024 Peugeot 208, 100 ve 130 HP güç sunan benzinli motor seçeneği ile dikkat çekiyor ve bu motorlar seleflerine göre yüzde 15'e kadar daha düşük yakıt tüketimi vaat ediyor. Tamamen elektrikli e-208 modeli, güncellenmiş bir batarya ve 100 kW (136 HP) motor ile 498 kilometreye kadar menzil sunuyor.

e-208 modelleri üç fazlı duvar tipi 11kW AC şarj cihazı desteğine sahip. Aynı zamanda 25 dakikadan kısa bir sürede %20'den %80'e kadar DC şarj istasyonları üzerinden hızlı şarj olabilme özelliğine de sahip. Fiyatları ise şu şekilde:

1.2 PureTech 100 HP Active Prime, Otomatik benzinli – 1,210,500 TL

1.2 PureTech 130 HP Allure, Otomatik benzinli – 1,296,500 TL

1.2 PureTech 130 HP GT Otomatik benzinli – 1,396,500 TL

100 kW Elektrikli GT Otomatik – 1,361,500 TL