Zonguldak'ta trafik kazası: İki araç çarpıştı

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Acılık Caddesi'nde meydana geldi. Fiat marka 06 CTF 846 plakalı otomobil ile Peugeot marka 67 AL 720 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili tutanak tutmasının ardından araçlar kendi imkanları ile yoldan ayrıldı. - ZONGULDAK