Bursa'da Sıfır Araç Kabusa Döndü: Hukuk Mücadelesi 5 Yıldır Devam Ediyor

Bursa'da bir vatandaşın sıfır olarak aldığı Peugeot marka SUV araç, elektronik arızalar zinciriyle adeta kabusa döndü. 5 yıldır süren hukuk savaşını iki kez kazanan araç sahibi, mahkemenin "değiştirin" kararına rağmen yeni aracına kavuşamadı. Öte yandan, firma yetkilileri mahkemede, "Araç arızalı fakat kullanıma engel değil" savunmasında bulundu. Mal sahibi ise, "Özrü kabahatinden büyük" dedi.

Sıfır araç mutluluğu 3 ay sürdü

Bursa'nın Özlüce Mahallesi'nde oturan ve 15 yıldır otomotiv mühendisliği yapan Emre Çetin'in, Kasım 2019'da sıraya girerek satın aldığı Peugeot 3008 ile başı derde girdi. Aracı Mart 2020'de teslim alan vatandaş, daha 3 ay dolmadan aracın multimedya ekranı, gösterge paneli ve kişiselleştirme fonksiyonlarında sorun yaşamaya başladı. Defalarca servise giden araç, yazılım güncellemeleri ve parça değişimlerine rağmen düzelmedi.

Yolda giderken ekran kapandı, airbag arızası verdi

Aracın ekranı seyir halindeyken aniden kapanıyor, klima ve radyo kontrolleri devre dışı kalıyor, far ve stop lambaları dengesiz çalışıyor, geri görüş kamerası ve sensörler çalışmıyordu. Son olarak airbag arızası veren otomobilin, bilirkişi raporunda "öngörülemeyen problemler güvenlik riski oluşturuyor" ifadesi yer aldı.

İki kez kazandı, yeni aracına hala kavuşamadı

Tüketici Mahkemesi ve istinaf sürecini kazanan vatandaş lehine, üç kişilik bilirkişi heyeti aracın değişiminin gerekli olduğuna dair rapor hazırladı. İstinaf Mahkemesi 27 Mayıs kararı onayladı. Ancak üzerinden 3 ay geçmesine rağmen firma yeni aracı teslim etmedi.

"Özrü kabahatinden büyük"

Mağdur araç sahibi Emre Çetin, "Sorunu kabul ettiler ama çözmediler. Fransa'daki merkeze bile ulaştım. Komik bir rakam teklif edip davadan vazgeçmemi istediler. 5 yıldır hayatımız kabusa döndü. Mahkemede bize yaptıkları savunmada 'araç arızalı ama kullanıma engel değil' dedi. Özrü kabahatlerinden büyük" diyerek tepkisini dile getirdi. - BURSA