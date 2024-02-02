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Diyarbakır'da Park Halindeki Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

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Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde park halindeki bir otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi. Yenişehir Mahallesi'nde park halinde olan 34 DT 1406 plakalı Peugeot marka 301 model otomobil, park halindeyken motor kısmının alev alması sonucu yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Maddi hasar oluşan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde park halindeki bir otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yenişehir Mahallesi'nde park halinde olan 34 DT 1406 plakalı Peugeot marka 301 model otomobil, park halindeyken motor kısmının alev alması sonucu yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Maddi hasar oluşan otomobil kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Yenişehir Peugeot Olaylar Diyarbakır 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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