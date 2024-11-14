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Peugeot E-5008, En İyi Aile Aracı Ödülünü Kazandı

Peugeot E-5008, En İyi Aile Aracı Ödülünü Kazandı
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Peugeot'un yeni 7 kişilik SUV modeli E-5008, 2024 Altın Direksiyon Ödülleri'nde 'en iyi aile aracı' kategorisinde zirveye ulaştı. Otomotivde yenilikçi tasarım ve sürüş keyfini birleştiren model, ferah iç mekan ve geniş bagaj hacmiyle ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Peugeot, yeni 7 kişilik SUV modeli E-5008 ile 2024 Altın Direksiyon Ödülleri'nde "en iyi aile aracı" kategorisinde zirvenin sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otomotivde yenilikçi teknolojileri, tasarım ve sürüş keyfiyle birleştiren Peugeot, Avrupa otomotiv endüstrisindeki en önemli ödüller arasında yer alan Altın Direksiyon'da önemli bir başarıya imza attı.

Medya ve teknoloji şirketi Axel Springer tarafından düzenlenen etkinlikte, Peugeot'nun yeni 7 kişilik SUV modeli E-5008, "en iyi aile aracı" ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Almanya Genel Müdürü Christian Dietsch, kullanıcılar ve uzman jürinin oylarıyla belirlenen Altın Direksiyon'un, kendileri için önemli bir ödül etkinliği olduğunu belirtti.

SUV araçları geliştirirken ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan tasarım, iç mekan ve teknolojiler sunmaya odaklandıklarını kaydeden Dietsch, "Peugeot E-5008, tasarım ekibimizin vizyonunu en iyi şekilde yansıtıyor ve aile otomobili kategorisinde ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2 bin 232 litreye kadar bagaj hacmi sunuyor

Yeni Peugeot E-5008, belirgin aerodinamik dış tasarım hatları ve optimum verimlilik sağlamak üzere tasarlanan rafine iç mekanı ile güçlü ve güvenilir bir SUV duruşu ortaya koyuyor. Model, ferah iç mekanıyla 7 kişiye kadar konforlu ve keyifli bir ortam sağlıyor. Araç, 5 koltuklu kullanımda 916, 7 koltuklu kullanımda 348, arka koltuklar katlı 2 koltuklu kullanımda 2 bin 232 litreye kadar bagaj hacmini kullanıma sunuyor. En başından itibaren elektrikli bir model olarak tasarlanan yeni E-5008, 472 ile 664 kilometre arasında sürüş menzili sunuyor.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Ekonomi
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