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Yüksek Mahkeme 'Dieselgate' Davasında Çoğu İddiayı Reddetti

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İngiltere Yüksek Mahkemesi, 1.6 milyon araç sahibinin açtığı 'dieselgate' davasında çoğu iddiayı reddetti. Yargıç, bazı Mercedes ve Peugeot-Citroën araçlarındaki teknolojilerin hile cihazı olabileceğini belirtirken, diğer markalar için stratejinin yasaklı olmadığına hükmetti. Davacılar temyiz seçeneklerini değerlendiriyor.

Yüksek mahkeme, 1.6 milyon İngiliz araç sahibi adına açılan 'dieselgate' davasında çoğu iddiayı reddetti. Yargıç Leydi Cockerill, çoğu durumda ilgili stratejinin yasaklı hile cihazı oluşturmadığına karar verdi. Ancak bazı Mercedes ve Peugeot-Citroën araçlarında kullanılan teknolojilerin hile cihazı olabileceği belirtildi.

Davacılar kararı temyiz etmeyi değerlendiriyor. Leigh Day ve Pogust Goodhead liderliğindeki hukuk firmaları, kararın Büyük Britanya ile AB arasında farklılık yarattığını söylüyor. Üreticiler, Mercedes, Ford, Renault, Nissan ve Peugeot/Citroën, kararı memnuniyetle karşılarken bazıları temyiz seçeneklerini değerlendiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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