Özgür Özel'in 'sokak' çağrısına tepkiler peş peşe

Özel'in "sokak" çağrısı ortalığı karıştırdı! Tepkiler peş peşe geliyor
İstanbul Saraçhane'deki protestolarda 6 polis yaralandı

Saraçhane'de tansiyon yükseldi: 6 polis yaralandı
İBB'ye yönelik operasyonla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Erdoğan'dan ilk yorum
Murat Ongun'un evinde yüklü miktarda para ve av tüfekleri ele geçirildi

Bu euroların hepsi Murat Ongun'un evinde bulundu

Alanya'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Alanya'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeyken alev alan Peugeot marka otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Çarşı Mahallesi Kaleyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 45 UA 3545 plakalı Peugeot marka otomobil park halinde iken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title