Alanya'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Çarşı Mahallesi Kaleyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 45 UA 3545 plakalı Peugeot marka otomobil park halinde iken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA