Bursa'da Sıfır Peugeot 308 GT Sahibi Davalık Oldu

Sıfır kilometre aldığı Peugeot 308 GT model otomobilinde daha 500'üncü kilometrede başlayan arızaların ardı arkası kesilmeyince, Bursa'da yaşayan vatandaş, çareyi dava açmakta buldu. 20'den fazla kez servise giden araç için 'ayıplı mal' diyerek yenisiyle değiştirilmesini talep etti.

Bursa'da yaşayan 53 yaşındaki Sezgin Balcı, 2023 Mart ayında sıfır kilometre olarak satın aldığı Peugeot 308 GT model aracıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle markaya dava açtı. Otomobil henüz 500 kilometredeyken fren sisteminde arıza veren araç, bayi tarafından servise alındı ve müşür arızası tespit edildi. Balcı'nın araç değişimi talebi reddedilirken, bayi tarafından fren arızası giderilerek 4 ücretsiz bakım ve 5 yıl garanti teklifiyle konu kapatılmaya çalışıldı. Ancak zamanla araçta stop lambalarının sönmemesi, sıcak havalarda ekranların çalışmaması, rot ayarlarının bozulması gibi pek çok farklı sorun ortaya çıktı.

25 yıl otomotiv sektöründe çalıştığını belirten Balcı, bu tür arızaların sıfır bir araç için kabul edilemez olduğunu ve aracının bugüne kadar 20'den fazla kez servise gittiğini ifade etti. Oğlunun da İtalya'da otomobil tasarımı eğitimi aldığını vurgulayan Balcı "Araç 2023 Mart ayında aldık. 500 kilometrede farklı arızalar çıkmaya başladı. Bayiye sorduğumda ise müşür arızası olduğunu ilettiler fakat ben arızanın müşür olmadığını biliyordum. Aracın değişimini talep ettim, yasal yollara başvuracağımı söylediğimde bile kabul etmediler. Peugeot Baykar şubesine gittim bu seferde araca 4 ücretsiz bakım ve 5 yıl garanti vereceklerini söyleyip bu şekilde konuyu kapatmaya çalıştılar. 60 bin kilometreye geldiğinde araç yağ eksiltti ve motor arızası verdi yolda kaldım. Çekici ile yine aynı şubeye çekip son ücretsiz bakım hakkım olan 4. bakımı kullandım fakat bundan sonrada motor arızaları devam etti, ilk gittiğimde akü bitmiş dediler aküyü değiştirdiler sonrasında aynı arıza tekrar etti ve bu seferde bobin arızası dediler bobini değiştirdiler fakat bu da işe yaramadı aynı arıza yine devam ediyordu. Sonrasında konvektör olduğunu söylediler temizlik ve bakım yapıldı, konvektör değiştirildi 90 bin liralık parça olduğunu söylediler, garanti kapsamında değişimi yapıldı. Bir gün sonra aynı arıza yurt dışına çıktığımda tekrarladı yolda kalmadım bu sefer ama arıza hala devam ediyor. İkame araç verip aracımın Baykar'a çekileceğini söylüyorlar fakat ellerinde ikame araç yok 10 gündür onlardan haber bekliyorum. Çekicilerin söylediğine göre benim aracımın aynısından sürekli servise çektiklerinin bilgisini aldım. Araç 2 yıl sürede yeni logo olmasına rağmen üretimden kaldırıldı. Aracım toplamda 4 sefer bakıma girdi bunun yanında 20'nin üzerinde servise girişi oldu 28 yıldır otomotiv sektöründeyim birden fazla farklı araba kullandım ve oğlumda İtalya'da otomotiv sektöründe tasarımcı. Baltayı taşa vurdular diyebiliriz" ifadelerinde bulundu.

Balcı otomobilin 'ayıplı mal' olduğunu öne sürerek, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi adına Peugeot'a dava açtı ve aracının değerinde yeni bir araçla değiştirilmesini talep etti. - BURSA