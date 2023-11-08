Peugeot e-2008 GT kullandık! – Elektrikli Peugeot nasıl olmuş?

Elektrikli otomobil trendinin hızla yayıldığı bugünlerde ShiftDelete.Net'in kurucusu Hakkı Alkan, bir Fransız markası olan Peugeot'un yeni elektrikli otomobili e-2008 GT modelini sizler için kullandı. Tecrübeli otomobil gazetecisi Aslan Batur ile birlikte gerçekleştirilen test sürüşünde hem Peugeot e-2008 GT özellikleri ve sürüş tecrübelerine hem de elektrikli otomobil dünyasındaki gelişmelere değindik. İşte detaylar…

Peugeot e-2008 GT özellikleri ve sürüş deneyimi!

Hafta ortası sendromunuz varsa bu video size çok iyi gelecek. ShiftDelete.Net'in kurucusu Hakkı Alkan bu videomuzda sizin için yeni Peugeot e-2008 GT modelini test ediyor ve sürüş deneyimlerini aktarıyor. Fransız markanın yeni elektrikli otomobilinin sürüş testi ve özellikleri videomuzda. İşte videomuz ve iyi seyirler…

Peugeot'un uygun fiyat skalasındaki şık SUV modellerinden biri olan 2008 elektriklendi ve karşımıza e-2008 olarak çıktı. Marka Türkiye'de de çok satan modeli 2008'i dizel ve benzinli içten yanmalı motor seçenekleri ile satıyordu. Bunlara ek olarak gelen e-2008 54 kWsa bir bataryaya sahip.

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e-2008 115 kW yani 156 Hp güç üreten bir motora sahip. Yüzde 20'den yüzde 80'e 30 dakikada şarj olan 54 kWsa bataryası ile toplamda 406 kilometre menzil sunan e-2008 100 kilometrede 15,4 kW elektrik harcıyor. Araç 3 ayrı paket ile satışa sunulurken videoda test sürüşünü gerçekleştirdiğimiz paket en dolusu olan GT paketi.

GT paketi ile birlikte yeni e-2008 tamamen LED ön farlar, ön kamera, yarı otonom sürüş, kör nokta uyarı sistemi ve açılır cam tavan geliyor. Araç GT paketi ile birlikte daha sportif bir görünüşe de sahip oluyor. Yeni Peugeot e-2008, Türkiye'de aktif olarak sadece GT paketi ile satışta. Aracın fiyatı ise 1 milyon 580 bin TL. Bu fiyat bandındaki elektrikli otomobiller ile kıyaslandığında gerçekten makul bir fiyata SUV alma şansınız oluyor.