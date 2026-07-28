Peugeot Rifter, 2026'da Bursa'da üretilecek

Peugeot, hafif ticari modeli Rifter'ı 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren Tofaş'ın Bursa fabrikasında 'Made in Türkiye' etiketiyle üretecek. Expert Van ve Expert Traveller'ın ardından Rifter'ın da yerli üretime geçmesi, markaya lojistik ve tedarik avantajı sağlayacak. Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan, 30 yıllık hafif ticari birikimini temsil eden Rifter'ın Bursa'da üretilmesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Yerli üretimle hafif ticari araç pazarındaki konumlarını ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Rifter, ilk kez 1996'da Partner adıyla yollara çıktı ve 2019'dan itibaren Rifter adıyla satıldı. Peugeot'nun C segmenti hafif ticari araç kategorisinde 2003'ten bu yana toplam satış 213 bin 921 adede ulaştı. 174 bin 756 adedi kombi van, 39 bin 165 adedi panel van. 2019'dan günümüze Rifter ve Partner Van toplam 84 bin 556 adet satıldı: 67 bin 404 Rifter, 17 bin 152 Partner Van. Rifter'ın Bursa'da üretilmesiyle tedarik süreçleri hızlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi