Haberler

Peugeot Rifter, 2026'da Bursa'da üretilecek

Peugeot Rifter, 2026'da Bursa'da üretilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Peugeot'un popüler hafif ticari modeli Rifter, 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren Tofaş'ın Bursa fabrikasında 'Made in Türkiye' etiketiyle üretilecek. Expert Van ve Expert Traveller'ın ardından Rifter da yerli üretime katılıyor.

Peugeot, hafif ticari modeli Rifter'ı 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren Tofaş'ın Bursa fabrikasında 'Made in Türkiye' etiketiyle üretecek. Expert Van ve Expert Traveller'ın ardından Rifter'ın da yerli üretime geçmesi, markaya lojistik ve tedarik avantajı sağlayacak. Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan, 30 yıllık hafif ticari birikimini temsil eden Rifter'ın Bursa'da üretilmesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Yerli üretimle hafif ticari araç pazarındaki konumlarını ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Rifter, ilk kez 1996'da Partner adıyla yollara çıktı ve 2019'dan itibaren Rifter adıyla satıldı. Peugeot'nun C segmenti hafif ticari araç kategorisinde 2003'ten bu yana toplam satış 213 bin 921 adede ulaştı. 174 bin 756 adedi kombi van, 39 bin 165 adedi panel van. 2019'dan günümüze Rifter ve Partner Van toplam 84 bin 556 adet satıldı: 67 bin 404 Rifter, 17 bin 152 Partner Van. Rifter'ın Bursa'da üretilmesiyle tedarik süreçleri hızlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması

Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar için sessizliğini bozdu

Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Asya ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Petrol çakıldı ama beklenen olmadı! Piyasaları sarsan altın iddiası

Piyasaları sarsan altın iddiası
Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Tatil pozları bomba! Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Türkiye Fransa'ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı

Türkiye Fransa'ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı
Annesine yaptığı sürpriz milyonları duygulandırdı

Elden ele dolaşan görüntü! Verdiği tepki milyonları duygulandırdı
Çağla Şıkel'i duygulandıran çocukluk hatırası

Çağla Şıkel'i duygulandıran çocukluk hatırası
Adana'da kuşlarına bakarken damdan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kuşlara bakmak için çıktığı damdan düşen 12 yaşındaki Oğuzhan öldü
Otel ararken yanlışlıkla cezaevine mesaj attı! Gelen yanıt güldürdü

Otel ararken yanlışlıkla cezaevine mesaj attı! Sonrası daha da bomba