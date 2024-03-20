Üye Girişi
Haberler

Peugeot E-5008: Tamamen Elektrikli Yeni SUV Modeli Tanıtıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peugeot, elektrikli dönüşümünde önemli bir adım daha atarak büyük hacimli SUV segmentinde yeni modelini tanıttı. Tamamen elektrikli yeni nesil Peugeot E-5008 bugün itibariyle piyasaya çıktı. Hem 7 kişilik oluşu hem de 660 km'ye varan menzili ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. İşte Peugeot E-5008 özellikleri…

Peugeot E-5008 özellikleri

Yeni E-5008, Stellantis'in gelişmiş STLA Medium platformunu kullanarak 660 km'ye varan etkileyici bir menzil sunuyor. 30 dakikalık hızlı şarj özelliği, yüksek performans, verimlilik ve bağlantılı hizmetlerle tamamen üst segmente oynuyor.

Peugeot E-5008, iç mekan genişliği ve konforuyla da öne çıkıyor. 5, 7 ve 2 koltuk düzenlerinde sırasıyla 740 litre, 250 litre ve 1.815 litreye varan geniş bagaj hacmi sunuyor. İkinci ve üçüncü sıra koltuklarının modüler yapısı da kullanıcılara esnek bir kullanım alanı sağlıyor.

PEUGEOT E-3008 inceleme ve test sürüşü

Üretimi Fransa'nın Sochaux Fabrikası'nda yapılacak olan E-5008, 2024 sonbaharından itibaren Avrupa pazarında yerini alacak. Allure ve GT donanım seviyeleri ve üç farklı ek opsiyon paketi ile satışa sunulacak bu model, çeşitliliği ve yenilikçi özellikleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Elektrikli motor seçenekleri arasında 210 HP'den 320 HP'ye kadar farklı güçlerde ve menzillerde seçenekler mevcut. Ayrıca pazarlara bağlı olarak 48V hibrit ve şarj edilebilir hibrit güç aktarma seçenekleri de bulunuyor.

Yenilikçi batarya teknolojileri de aracın uzun menzillerde dahi yüksek performans sunmasını sağlıyor. İlk etapta BYD tarafından tedarik edilen NCM622 hücreli bataryalar kullanılırken yakın gelecekte enerji yoğunluğu daha yüksek ACC üretimi paketlere geçilecek.

Kokpit tasarımı fütüristik bir dokunuşla ve büyük boyutlu kavisli bir ekrana sahip. Ayrıca orta konsolda yer alan ince formdaki yardımcı dokunmatik ekran kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Allure ve GT paketlerinde kablosuz şarj, ambiyans aydınlatması, anahtarsız giriş ve LED farlar gibi özellikler standart olarak geliyor.

ÖzellikPeugeot E-5008Uzunluk4,79 metreAks Mesafesi2,89 metreMenzil-500 km (210 HP, 230 HP)

-660 km (Uzun Menzil, 230 HP)

-500 km (320 HP, Çift Motorlu 4WD)Şarj Süresi%20'den %80'e 30 dakikaBagaj Hacmi (5/7/2 Koltuk Düzeninde)740 litre / 250 litre / 1.815 litreMotor Seçenekleri-210 HP (157 kW) 2WD

-320 HP (240 kW) 4WD Çift Motor

-230 HP (170 kW) 2WD Uzun MenzilBatarya Kapasitesi-73 kWh (500 km için)

-98 kWh (660 km

-500 km 4WD için)Elektrik Mimarisi400VÜretim YeriFransa, Sochaux FabrikasıDonanım SeviyeleriAllure, GTBatarya TeknolojisiNCM622 (İlk etap), yakında NCM811'e geçişKokpit Tasarımı21-inç kavisli ana ekran ve ince formlu yardımcı dokunmatik ekran

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Peugeot Otomobil Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

21 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 21 Mart İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 21 Mart Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21 Mart 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21 Mart Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 21 Mart Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 20-21 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title