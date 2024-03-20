Peugeot E-5008: Tamamen Elektrikli Yeni SUV Modeli Tanıtıldı

Peugeot, elektrikli dönüşümünde önemli bir adım daha atarak büyük hacimli SUV segmentinde yeni modelini tanıttı. Tamamen elektrikli yeni nesil Peugeot E-5008 bugün itibariyle piyasaya çıktı. Hem 7 kişilik oluşu hem de 660 km'ye varan menzili ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. İşte Peugeot E-5008 özellikleri…

Peugeot E-5008 özellikleri

Yeni E-5008, Stellantis'in gelişmiş STLA Medium platformunu kullanarak 660 km'ye varan etkileyici bir menzil sunuyor. 30 dakikalık hızlı şarj özelliği, yüksek performans, verimlilik ve bağlantılı hizmetlerle tamamen üst segmente oynuyor.

Peugeot E-5008, iç mekan genişliği ve konforuyla da öne çıkıyor. 5, 7 ve 2 koltuk düzenlerinde sırasıyla 740 litre, 250 litre ve 1.815 litreye varan geniş bagaj hacmi sunuyor. İkinci ve üçüncü sıra koltuklarının modüler yapısı da kullanıcılara esnek bir kullanım alanı sağlıyor.

PEUGEOT E-3008 inceleme ve test sürüşü

Üretimi Fransa'nın Sochaux Fabrikası'nda yapılacak olan E-5008, 2024 sonbaharından itibaren Avrupa pazarında yerini alacak. Allure ve GT donanım seviyeleri ve üç farklı ek opsiyon paketi ile satışa sunulacak bu model, çeşitliliği ve yenilikçi özellikleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Elektrikli motor seçenekleri arasında 210 HP'den 320 HP'ye kadar farklı güçlerde ve menzillerde seçenekler mevcut. Ayrıca pazarlara bağlı olarak 48V hibrit ve şarj edilebilir hibrit güç aktarma seçenekleri de bulunuyor.

Yenilikçi batarya teknolojileri de aracın uzun menzillerde dahi yüksek performans sunmasını sağlıyor. İlk etapta BYD tarafından tedarik edilen NCM622 hücreli bataryalar kullanılırken yakın gelecekte enerji yoğunluğu daha yüksek ACC üretimi paketlere geçilecek.

Kokpit tasarımı fütüristik bir dokunuşla ve büyük boyutlu kavisli bir ekrana sahip. Ayrıca orta konsolda yer alan ince formdaki yardımcı dokunmatik ekran kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Allure ve GT paketlerinde kablosuz şarj, ambiyans aydınlatması, anahtarsız giriş ve LED farlar gibi özellikler standart olarak geliyor.