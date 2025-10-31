Haberler

Karaman'da İki Otomobilin Çarpışması: 2 Yaralı

Karaman'da İki Otomobilin Çarpışması: 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir otomobilin sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı. Alacasuluk Mahallesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşen kazada, 20 yaşındaki A.B.'nin kullandığı BMW ile 26 yaşındaki S.D.'nin kullandığı Peugeot çarpıştı. Kazada S.D. ve araçta bulunan B.U. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.

Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Şehit İsa kiriş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. (20) idaresindeki 42 AAD 791 plakalı BMW marka otomobil ile S.D. (26) yönetimindeki 70 ABD 261 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 70 ABD 261 plakalı otomobilin sürücüsü S.D. ile aynı araçta bulunan B.U. (27) yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü S.D.'nin araçta sıkışması üzerine adrese itfaiye ekibi çağrıldı. İtfaiyenin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Gece yarısı bir korkutan deprem daha
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...

Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

İmralı heyetinden ilk açıklama geldi! Dikkat çektikleri bir nokta var
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

Beştepe'de Türkiye'nin kilitlendiği zirve! İşte ilk kareler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.