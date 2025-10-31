Karaman'da İki Otomobilin Çarpışması: 2 Yaralı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.

Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Şehit İsa kiriş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. (20) idaresindeki 42 AAD 791 plakalı BMW marka otomobil ile S.D. (26) yönetimindeki 70 ABD 261 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 70 ABD 261 plakalı otomobilin sürücüsü S.D. ile aynı araçta bulunan B.U. (27) yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü S.D.'nin araçta sıkışması üzerine adrese itfaiye ekibi çağrıldı. İtfaiyenin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN