Peugeot marka otomobil alev topuna döndü
Güncelleme:
Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken alev alan Peugeot otomobildeki iki kişi kaçmayı başardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda Peugeot marka otomobil alev topuna döndü.

Yangın, Pozantı-Tarsus otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AZ 407 plakalı Peugeot marka otomobilde seyir halindeyken çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı otomobilde bulunan 2 kişi aracı terk etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alırken otomobilden geriye demir yığını kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
