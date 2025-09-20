Haberler

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Peugeot ve Toyota marka iki otomobil çarpıştı. Olayda 2 kişi yaralandı, sağlık durumu iyi olan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Göksun ilçesinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen Peugeot ve Toyota marka otomobil Göksun ilçesi girişinde kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Peugeot marka otomobildeki 2 yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
