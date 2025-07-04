Sivas'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sivas'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, Peugeot marka otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Sivas'ta iki aracın çarpıştığı kazada aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gültepe Mahallesi Toptancılar Caddesi'nde meydana geldi. E.E. idaresindeki 60 HZ 131 plakalı Peugeot marka otomobil ile A.Ö. idaresindeki 40 AAY 519 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada Peugeot marka araç içerisinde bulunan sürücünün yanı sıra M.E. ile E.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere sevk etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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