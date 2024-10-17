Paris Motor Show 2024: Otomobil Meraklıları Yeni Modellerle Buluştu

Fransa'da düzenlenen Paris Motor Show 2024, 50 üretici firma ve 400'den fazla modelle otomobil meraklılarından yoğun ilgi gördü.

Fransa'da otomobil meraklıları, Paris Motor Show 2024'te buluştu. Paris'te 50 üretici firma ve 400'den fazla modelle pazartesi günü kapılarını açan fuar, binlerce ziyaretçi tarafından yoğun ilgi gördü. "Otomobil sanayiinde yenilenme" imzasıyla başlayan fuarda, üretici firmalar yeni modellerini görücüye çıkardı.

Avrupa pazarına giren Çin karşısında ayakta durabilmek için yeni modellerini sergileyen Renault, Citroen, Peugeot gibi Fransız otomobil üreticileri, kent merkezlerindeki park yeri sorununa çözüm olabilecek küçük arabalara fuarda yer verdi. Ayrıca 50 km hız yapan ve ehliyetsiz kullanılabilen araçlar da tanıtıldı.

Cybertruck dikkatleri üzerine çekti

Lüks otomobil düşkünlerini de göz ardı etmeyen birçok firma, son model araçları farklı konseptle Motor Show Fuarı'nda tanıtıyor. Elektrikli otomobiller için hızlı şarj eden aygıtların da tanıtıldığı fuarda, geçtiğimiz yıllarda üretilen araçlar yeni modelleriyle birlikte sergileniyor.

Otomobil endüstrisinin önde gelen Alman üreticileri BMW'nin yanı sıra Volkswagen ve Audi markaları da fuarda boy gösterirken, geleceğin arabası olarak görülen Tesla'nın Cybertruck'ı da fuarda dikkatleri üzerine çekti. - PARİS