Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Sertaş, klibinde Ukraynalı modeli oynattı - Haberler
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Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Sertaş, klibinde Ukraynalı modeli oynattı

Haberler.com - Magazin
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Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş 'Aklıma Sen Gelince' klibi için Ukraynalı modelle kamera karşısına geçti. Klipte oynayan Litvin Marina'nın cesur pozları sosyal medyada gündem oldu.

Bülent Serttaş, yeni şarkısı 'Aklıma Sen Gelince'yi müzikseverlerin beğenisine sundu. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olan şarkının söz ve müziği Tural Toğrul'a, düzenlemesi Hakan Sunul'a, klip yönetmenliği ise Selvi Serttaş'a ait.

Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Sertaş, klibinde Ukraynalı modeli oynattı

Habertürk'ün haberine göre klipte Ukraynalı model yer aldı. Rivne Valisi Vitali Koval'ın destekleri ve Ukrayna Büyükelçisi Ahmet Yağmur Güldere'nin özel izni ile çekim gerçekleştirilirken, sanatçıya klipte Miss World ödüllü Litvin Marina eşlik etti. Ukraynalı güzeli görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Sertaş, klibinde Ukraynalı modeli oynattı

AKILLARA "DİDEM" OLAYINI GETİRDİ

Litvin Marina'nın seksi pozları Instagram'da gündem oldu. Seksi modeli görenlerin aklına Serttaş'ın oryantal Didem dans ederken kafasını çevirmesi geldi. Bülent Serttaş'ın İbo Show'da oryantal Didem Kınalı dans ederken başka yöne bakması uzun süre gündem olmuştu.

İşte güzel modelin pozlarından bazıları;

Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Sertaş, klibinde Ukraynalı modeli oynattı

Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Sertaş, klibinde Ukraynalı modeli oynattı

Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Sertaş, klibinde Ukraynalı modeli oynattı

Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Sertaş, klibinde Ukraynalı modeli oynattı

Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Sertaş, klibinde Ukraynalı modeli oynattı

Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Sertaş, klibinde Ukraynalı modeli oynattı

Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Sertaş, klibinde Ukraynalı modeli oynattı

Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Sertaş, klibinde Ukraynalı modeli oynattı

Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Sertaş, klibinde Ukraynalı modeli oynattı

Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Sertaş, klibinde Ukraynalı modeli oynattı

Haberler.com - Magazin

Bülent Serttaş, Magazin, Haberler

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