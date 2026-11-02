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Trump'tan seçimlere 1 gün kala "İran" açıklaması

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Trump'tan seçimlere 1 gün kala 'İran' açıklaması
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ABD Başkanı Donald Trump, yarın gerçekleşecek seçimler öncesi Washington'daki bir havuz açılışında İran ile ilgili açıklama yaptı. Trump, "İran anlaşma yapmak istiyor. Bu gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ve bunun gerçekleşebileceğini söyledi.
  • Adı açıklanmayan İranlı bir kaynak, ABD'nin İran'ın öne sürdüğü 7 şartı yerine getirmesi halinde yeni bir adım atılabileceğini, mesaj alışverişinin arabulucular aracılığıyla sürdüğünü belirtti.
  • Trump, 1 Kasım'da İran'da hedef alınabilecek bir veya iki tesis kaldığını ve bunları 10 dakika içinde vurabileceklerini, Kazma Dağı'na yönelik askeri planları olduğunu söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, İran’ın bir anlaşma yapmak istediğini belirterek, "Bu gerçekleşebilir" dedi.

TRUMP: İRAN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR

Abd Başkanı Donald Trump, seçimlere 1 gün kala Washington'da katıldığı bir havuz açılışında İran ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın bir anlaşma yapmaya açık olduğunu söyleyerek, "Bu gerçekleşebilir." diye konuştu.

Öte yandan Fars Haber Ajansı'na konuşan ve kimliği açıklanmayan İranlı bir kaynak, İran ile ABD arasındaki mesaj alışverişinin arabulucular aracılığıyla sürdürüldüğünü belirterek, bu konuda yeni bir gelişmenin yaşanmadığını ifade etti.

İRAN: ABD 7 ŞARTI YERİNE GETİRMEDEN HERHANGİ BİR GELİŞME OLMAYACAK

Kaynak, ABD'nin İran'ın öne sürdüğü 7 şartı yerine getirinceye kadar herhangi bir yeni gelişme veya adımın söz konusu olmayacağını kaydetti. Hürmüz Boğazı'ndaki duruma da değinen kaynak, boğazın tamamen İran'ın askeri kontrolünde olduğunu savunarak, hiçbir ABD gemisinin boğaza birkaç yüz kilometre yaklaşmaya cesaret edemediğini ileri sürdü.

Ayrıca ABD'li gazeteci Tucker Carlson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'daki Kazma Dağı'na (Pickaxe Mountain) nükleer saldırı düzenlenmesi için ABD Başkanı Donald Trump'a yoğun baskı yaptığını öne sürdü. Carlson, Washington yönetiminin birkaç gün içinde nükleer silah kullanma kararı alabileceğini iddia ederken, olası saldırının dünya genelinde büyük bir felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.

TRUMP: 10 DAKİKADA VURABİLİRİZ

Carlson'ın iddiaları, Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine ilişkin son açıklamalarının ardından geldi.

Trump, 1 Kasım'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'da hedef alınabilecek bir veya iki tesis kaldığını belirterek bunları 10 dakika içinde vurabileceklerini savundu.

ABD Başkanı, Kazma Dağı'nı da doğrudan işaret ederek söz konusu bölgeye yönelik askeri planlarının bulunduğunu söyledi. Ancak nükleer silah kullanılması yönünde bir karar alındığını açıklamadı.

Trump, 16 Ekim'de Newsmax'e verdiği röportajda ise İran'a karşı nükleer silah kullanmayacağını belirterek böyle bir saldırıya ihtiyaç bulunmadığını ifade etmişti.

ABD'DEKİ ARA SEÇİMLER

ABD'de dört yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinin tam ortasına denk geldiği için "ara seçim" (midterm elections) olarak adlandırılan bu seçimler, ABD Kongresi'nin yenilenmesi ve federal yönetimin güç dengelerinin belirlenmesi açısından kritik bir önem taşır. Bu seçimlerde Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı ile üst kanat olan Senato'daki 100 sandalyenin yaklaşık üçte biri (35 sandalye) yeniden seçilir. Ayrıca pek çok eyalette valiler ve yerel yöneticiler de bu sandık gününde belirlenir.

Ara seçimler aynı zamanda görevdeki ABD başkanının ve partisinin ilk iki yıllık performansına yönelik halkın verdiği bir "karne" veya güvenoyu niteliğindedir. Seçim sonuçları, Kongre'deki çoğunluğun muhalefet partisine geçip geçmeyeceğini belirlediği için; başkanın yasama gündemini, bütçe onaylarını, üst düzey bürokrat veya yargıç atamalarını ve uygulamayı planladığı politikaları doğrudan etkileme gücüne sahiptir.

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Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıTahsin Mehdevi:

büyük şeytan abd ve bölgedeki işbirlikçilerinin burnunu sürten, zillete düşüren, İSLAM'IN İzzettini koruyan İran'a ve tüm direniş erlerine SELAM OLSUN.!

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıIzzet Emre:

Bu tam oynak. Siyonist tasmalısı.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Sana güven yok

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıErkan Daldaban:

Gülesim geldi ??????

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıCİHAN ÖZSOY:

Biximkilerde mal gibi yorum yapmışlar adamlar piyasalarla oynuyor sizde ah vah ediyorsunuz danışıklı dövüş hepsi

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