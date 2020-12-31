ÖRÜMCEK ADAM HABERLERİ

Örümcek Adam - 24.12.2020

Yaşam kategorisinde de Süleyman Elçin'nin "Antalyalı Örümcek Adam" adlı fotoğrafına oy veren milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, fotoğrafla ilgili de "Koronavirüs döneminde aslında 2020 yılını tamamen kaplayan bu salgın döneminde insanları mutlu motive edebilmek için de böyle değişik bir format üretilmesinden ve fotoğrafın da aslında arka planı filan ülkemizin kültürünü çok iyi yansıttığı için bana çok mantıklı ve çok hoş bir fikir olarak geldi.