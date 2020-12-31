ÖRÜMCEK ADAM HABERLERİ

Örümcek Adam - 31.12.2020
Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Örümcek Adam - 30.12.2020
Senegal'deki Maarif Okulları öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Dördüncü sınıf öğrencisi Fatou Ba ise oyunu, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde Cristobal Saavedra Vogel'in "Şili'de polisten kaçan gösterici" ve yaşam kategorisinde de Süleyman Elçin'in "Antalyalı örümcek adam" başlıklı karelerini tercih etti.
Örümcek Adam - 30.12.2020
Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Çetinkünar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Örümcek Adam - 29.12.2020
Asyaport Limanı'ndaki TTC operatörleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" başlıklı fotoğrafını seçen operatörler, yaşam kategorisinde Süleyman Elçin'in "Antalyalı Örümcek Adam", spor kategorisinde de Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" fotoğrafına oy verdi.
Örümcek Adam - 28.12.2020
Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncuları "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
İsmail Hakkı Ürün, "yaşam" kategorisinde Süleyman Elçin'in "Antalyalı Örümcek Adam", "spor" kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.
Örümcek Adam - 25.12.2020
Yunanistan'da foto muhabirleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Stavrakis ise "haber" kategorisinde Lokman Vural Elibol'un "ABD'de göstericilere polis müdahalesi" fotoğrafı, "spor" kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını tercih ederken, "yaşam" kategorisinde de Süleyman Elçin'in "Antalyalı Örümcek Adam" fotoğrafını seçti.
Örümcek Adam - 24.12.2020
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Yaşam kategorisinde de Süleyman Elçin'nin "Antalyalı Örümcek Adam" adlı fotoğrafına oy veren milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, fotoğrafla ilgili de "Koronavirüs döneminde aslında 2020 yılını tamamen kaplayan bu salgın döneminde insanları mutlu motive edebilmek için de böyle değişik bir format üretilmesinden ve fotoğrafın da aslında arka planı filan ülkemizin kültürünü çok iyi yansıttığı için bana çok mantıklı ve çok hoş bir fikir olarak geldi.
Örümcek Adam - 19.12.2020
Tiyatro ve dizi oyuncuları Taşdöğen ve Özcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Örümcek Adam - 19.12.2020
Sırbistanlı fotoğraf editörleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Örümcek Adam - 19.12.2020
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Yaşam kategorisinde Süleyman Elçin'in "Antalyalı Örümcek Adam" fotoğrafını beğenen dünya şampiyonu boksör, spor kategorisinde ise Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman" fotoğrafı için oy kullandı.
Örümcek Adam - 19.12.2020
Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Öztürk de haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve yaşam kategorisinde Süleyman Elçin'in "Antalyalı Örümcek Adam" fotoğraflarını seçti.
Örümcek Adam - 17.12.2020
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Yaşam kategorisinde de Süleyman Elçin'nin "Antalyalı Örümcek Adam" adlı fotoğrafına oy veren sarı-lacivertli kulüp başkanı, bu fotoğrafa yönelik de şu yorumda bulundu: "Örümcek adamlı fotoğraf beni etkiledi çünkü karşısındaki teyzemizi de etkilemiş, tam bir Anadolulu teyzemiz.
Örümcek Adam - 11.12.2020
Konya'da iş dünyasının temsilcileri AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı
ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı ise yaşam kategorisinde Süleyman Elçin'in "Antalyalı örümcek adam", spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un zaferi", haber kategorisinde Özkan Bilgin'in çektiği "Van'da çığ felaketi" fotoğrafını seçti.
Örümcek Adam - 09.12.2020
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Örümcek Adam - 04.12.2020
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Vali Ayaz, yaşam kategorisinde Süleyman Elçin'in "Antalyalı Örümcek Adam", haber kategorisinde Issam Rimawi'nin "Filistinliler Direnişte", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden Voleybol Sahası" fotoğraflarına oy kullandı.
Örümcek Adam - 02.12.2020
Sessiz sokakların nöbetçi paketçileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Örümcek Adam - 11.11.2020
Tivibu'da ekimde en çok animasyon izlendi
Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'da ekim ayında en çok "Karlar Ülkesi" seyredilirken, en çok izlenen tür de yüzde 42 ile animasyon oldu.
Örümcek Adam - 06.11.2020
TV+ kasımda yeni yayınlarla televizyonseverleri ekranlara toplayacak
Turkcell'den yapılana açıkalamaya göre, platformda geçen ayın en çok izlenenleri Örümcek Adam: Örümcek Evreninde, Otel Transilvanya 3, Örümcek Adam: Eve Dönüş, Venom: Zehirli Öfke ve Slender Man oldu.
Örümcek Adam - 06.11.2020
"Örümcek Adam" depremzede çocukların da kahramanı oldu
"Örümcek Adam" kostümüyle gönüllü olarak yaptığı sokak gösterileriyle tanınan Burak Soylu, depremden etkilenen ve çadır kentlerde kalan çocuklara moral vermek için İzmir'e geldi.
Örümcek Adam - 13.10.2020
Eylül ayında, Tivibu'da en çok izlenen film "Alfa Kurt" oldu
Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'nun eylül ayı zirvesinde evcilleştirilen ilk kurdun öyküsü Alfa Kurt filmi yer aldı.
Örümcek Adam - 11.08.2020
Son dakika haberi: Eskişehirli Örümcek Adam'dan "maskeni tak, kahraman ol" çağrısı
Örümcek Adam - 03.08.2020
03 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı
03 Ağustos 2020 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Örümcek Adam - 21.07.2020
Son dakika haberi! Örümcek Adam, kardeşini kurtaran 6 yaşındaki Bridger'ı film setine davet etti
Örümcek Adam - 20.07.2020
Örümcek Adam, kardeşini kurtaran 6 yaşındaki Bridger'ı film setine davet etti
ABD'de kardeşini köpek saldırısından kurtaran 6 yaşındaki çocuğu, Örümcek Adam'ın yıldızı Tom Holland, film setine davet etti.
Örümcek Adam - 19.07.2020
Baş döndüren "Ters ev" ziyaretçilerini bekliyor
"Antalyalı Örümcek Adam" olarak bilinen Burak Soylu da kostümünü giyerek ziyaret ettiği evde, turistlerle fotoğraf çektirdi.
Örümcek Adam - 18.06.2020
"Madenci kenti"nden özel tasarımlı maske ihracatı
Kavaz, her türlü belgeli kumaş ve boyalardan üretim yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti: "Biz kullandığımız pamukluları da antibakteriyel olarak yaptırıyoruz. İç piyasada müşterilerin tasarım isteklerini yapmaya başladık, hızlı şekilde yayılıyor. Yurt dışındaki müşterilerimize de bunları yolladık. Şu anda İngiltere'ye yapmaya başladık, Belçika ve İsviçre'deki müşterilerimize yolladık. Almanya ve ABD'ye de numuneler yolladık, geri dönüşlerini bekliyoruz." Çeşitli desenlerde çalışmalar yaptıklarını aktaran Kavaz, "Spor malzemeleri ihracı yaptığımız için taraftarların maskelerinin dijital baskılarını yapıyoruz. Firmaların logoları, amblemleri, renklerine göre tasarımlar yapıyoruz. Birkaç tasarım yaptıktan sonra onların beğendiği tasarımdan baskılarını yapıp daha sonra imalata geçiyoruz. Çocuklar için kedili, Süpermen, Örümcek Adam gibi baskılarla cazip hale getiriyoruz.
Örümcek Adam - 09.06.2020
Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı
Örümcek Adam - 24.05.2020
Antalyalı "Örümcek Adam"dan çocuklara bayram şekeri
Antalya'nın işlek caddelerinde ve parklarında giydiği "Örümcek Adam" kostümünü, bu sefer, Ramazan Bayramı'nı da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde geçiren çocuklar için giyen Burak Soylu, duyarlı davranışıyla yine gönüllere girdi.