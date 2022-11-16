Marvel's Spider-Man Miles Morales PC'nin çıkış yapmasına sayılı günler kala Türkçe yama çalışmaları da hemen başladı. Oyunun PC kullanıcıları için Steam ve Epic Games Store'daki lansmanıyla beraber Türkçe yaması yayınlanacak. Peki, Spider-Man Miles Morales PC Türkçe yama nasıl kurulur? Detayları haberimizde…

Insomniac Games'in geliştiriciliğini yapıp PlayStation Studios'un yayıncılığını yaptığı Marvel's Spider-Man Miles Morales'in Türkçe yama çalışmaları oyunun çıkış yapmasından önce başladı ve Spider-Man Miles Morales'in ilk günü itibariyle yüzde 100 Türkçe yama yayınlanacak. Peki, Spider-Man Miles Morales Türkçe yama nasıl kurulur? İşte detaylar…

SPIDER-MAN MILES MORALES TÜRKÇE YAMASI YAYINLANDI

Marvel's Spider-Man Miles Morales'in hikayesini daha iyi anlamak için Türkçe yamayı tercih eden oyuncular Spider-Man Miles Morales'in Türkçe yamasını araştırıyor. Anonymous Çeviri ekibi tarafından yayınlanan Türkçe yamayı indirebilmek için çeviri ekibinin sitesinden üyelik satın almanız gerekmektedir.

Spider-Man Miles Morales'in Türkçe yamasını satın almak için buraya tıklayınız.

SPIDER-MAN MILES MORALES TÜRKÇE YAMA NASIL KURULUR?

Spider-Man Miels Morales'in Türkçe yama dosyasını satın alıp indirdikten sonra Türkçe yamayı oyunun kurulu olduğu dizine kurarak Spider-Man Miles Morales'i Türkçe yama ile oynayabilirsiniz.