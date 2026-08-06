Örümcek Adam Eve Dönüş filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Örümcek Adam Eve Dönüş filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Marvel Sinematik Evreni'nin en sevilen yapımlarından biri olan Örümcek Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming), genç Peter Parker'ın süper kahramanlık yolculuğunu konu alırken çekim mekanları ve güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. İlk kez Tom Holland'ın başrolde yer aldığı solo Örümcek Adam filmi, vizyona girdiği dönemde dünya genelinde büyük ilgi görmüş ve gişede önemli bir başarı elde etmişti. Peki, Örümcek Adam: Eve Dönüş filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kimler ve konusu ne?

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Jon Watts'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Örümcek Adam: Eve Dönüş filminin ana çekimleri 20 Haziran 2016'da başladı ve 4 Ekim 2016'da tamamlandı. Film, post-prodüksiyon çalışmalarının ardından 7 Temmuz 2017 tarihinde sinemalarda gösterime girdi. Yapım, Marvel Sinematik Evreni'nin üçüncü fazının önemli filmlerinden biri olarak öne çıktı.

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak Atlanta (Georgia, ABD) ve New York'ta gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra Berlin (Almanya) ile Los Angeles'taki çeşitli okul kampüsleri ve stüdyo alanları da çekimlerde kullanıldı. Özellikle Queens'te geçen sahneler için New York'taki gerçek mekanlardan yararlanılırken, stüdyo çekimlerinin önemli bölümü Atlanta'daki Pinewood Atlanta Studios'ta yapıldı.

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Avengers ile yaşadığı maceranın ardından günlük hayatına dönen genç Peter Parker'ın, hem lise öğrencisi olmanın zorluklarıyla hem de süper kahraman kimliğiyle mücadele etmesini konu alıyor. Akıl hocası Tony Stark'ın gözetiminde kendini kanıtlamaya çalışan Peter, New York'ta ortaya çıkan tehlikeli silah kaçakçısı Vulture (Akbaba) ile karşı karşıya gelir. Mahallesini korumaya çalışan genç kahraman, büyük bir tehdidi durdurabilmek için önemli kararlar almak zorunda kalır.

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ FİLMİ OYUNCULARI

Filmin dikkat çeken oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Tom Holland – Peter Parker / Örümcek Adam

• Michael Keaton – Adrian Toomes / Vulture

• Robert Downey Jr. – Tony Stark / Iron Man

• Marisa Tomei – May Parker

• Zendaya – Michelle "MJ"

• Jacob Batalon – Ned Leeds

• Jon Favreau – Happy Hogan

• Laura Harrier – Liz Allan

• Donald Glover – Aaron Davis

• Gwyneth Paltrow – Pepper Potts

• Tony Revolori – Flash Thompson

• Bokeem Woodbine – Herman Schultz (Shocker)