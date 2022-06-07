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PlayStation'ın Spider-Man oyunlarının satış rakamları açıklandı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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PlayStation'ın Spider-Man oyunlarının satış rakamları açıklandı

PlayStation'ın internet sitesinde yaptığı "Marvel's Spider-Man serisi PC'ye geliyor" duyurusunda Insomniac Games'in geliştirdiği Marvel's Spider-Man oyunları 15 Mayıs 2022 itibariyle dünya çapında 33 milyon adet satış yaptığı açıklandı.

PlayStation'ın geçtiğimiz günlerdeki State of Play etkinliğinden sonra PlayStation'ın internet sitesinde yapılan duyuruda Insomniac Games'in geliştirdiği Spider-Man oyunlarının PC'ye geleceği yazılı olarak duyuruldu. Duyurunun devamında ise Spider-Man oyunlarının 33 milyon adet satış yaptığı bildirildi.

DÜNYA ÇAPINDA 33 MİLYONDAN FAZLA SATTI

"Her oyunun PC sürümlerini daha fazla tartışmadan önce, Insomniac'ın Marvel's Spider-Man (PS4) ve Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in (PS4, PS5) PlayStation konsol sürümlerini satın almış ve oynamış olanlarınız için bu yazıyı okuyanlarınız için derin minnettarlığını duraklatmak ve ifade etmek istiyorum. Marvel's Spider-Man serisinin 15 Mayıs 2022 itibariyle dünya çapında 33 milyondan fazla kopya sattığını paylaşmaktan hem kendinden geçmiş hem de alçakgönüllüyüm."

PlayStation'ın Spider-Man oyunlarının satış rakamları açıklandı

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MARVEL'S SPIDER-MAN PC'YE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Spider-Man oyunlarının PC'ye geleceği duyurulmasının ardından ise Marvel's Spider-Man Remastered'ın 12 Ağustos 2022'de, Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in ise 2022 sonbaharında PC kullanıcılarıyla buluşacağı açıklandı.

PlayStation'ın Spider-Man oyunlarının satış rakamları açıklandı

PC'deki Marvel's Spider-Man Remastered, Peter Parker'ın yolculuğunda eşlik eden üç hikaye bölümünün yanı sıra oyuncuların keşfetmesi için ek görevler ve zorluklar içeren Marvel's Spider-Man: The City That Never Sleeps DLC'sinde ana hikayenin tamamını ve devam eden anlatısını içerecek.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Playstation PC oyunları Gamegar Haberler

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