PlayStation'ın Spider-Man oyunlarının satış rakamları açıklandı - Haberler

PlayStation'ın geçtiğimiz günlerdeki State of Play etkinliğinden sonra PlayStation'ın internet sitesinde yapılan duyuruda Insomniac Games'in geliştirdiği Spider-Man oyunlarının PC'ye geleceği yazılı olarak duyuruldu. Duyurunun devamında ise Spider-Man oyunlarının 33 milyon adet satış yaptığı bildirildi.

DÜNYA ÇAPINDA 33 MİLYONDAN FAZLA SATTI

"Her oyunun PC sürümlerini daha fazla tartışmadan önce, Insomniac'ın Marvel's Spider-Man (PS4) ve Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in (PS4, PS5) PlayStation konsol sürümlerini satın almış ve oynamış olanlarınız için bu yazıyı okuyanlarınız için derin minnettarlığını duraklatmak ve ifade etmek istiyorum. Marvel's Spider-Man serisinin 15 Mayıs 2022 itibariyle dünya çapında 33 milyondan fazla kopya sattığını paylaşmaktan hem kendinden geçmiş hem de alçakgönüllüyüm."

MARVEL'S SPIDER-MAN PC'YE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Spider-Man oyunlarının PC'ye geleceği duyurulmasının ardından ise Marvel's Spider-Man Remastered'ın 12 Ağustos 2022'de, Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in ise 2022 sonbaharında PC kullanıcılarıyla buluşacağı açıklandı.

PC'deki Marvel's Spider-Man Remastered, Peter Parker'ın yolculuğunda eşlik eden üç hikaye bölümünün yanı sıra oyuncuların keşfetmesi için ek görevler ve zorluklar içeren Marvel's Spider-Man: The City That Never Sleeps DLC'sinde ana hikayenin tamamını ve devam eden anlatısını içerecek.