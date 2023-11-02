Samsun'da Dinozor Sirki Gösterisi
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Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen Dinozor Sirki gösterisi, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Batman, Süpermen, Örümcek Adam ve Kaptan Jack Sparrow gibi film kahramanlarının yanı sıra dinozor Trex'in ve illüzyon gösterilerinin de yer aldığı sirk gösterisi, çocukların Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamasıyla sona erdi.
Samsun'un Havza ilçesinde Dinozor Sirki gösteri gerçekleştirdi.
Havza Belediye Kültür Merkezi'nde iki seans olarak gerçekleştirilen sirk gösterisi, ilçede çocuklardan ilgi gördü.
Film kahramanları Batman, Süpermen, Örümcek Adam ve Kaptan Jack Sparrow ile papağının gösteri sunduğu sirk gösterisinde dinozor Trex ve illüzyon gösterileri de yapıldı.
Gösterinin sonunda çocuklar sahnede kahramanlarla dans ederek, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.