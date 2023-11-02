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Samsun'da Dinozor Sirki Gösterisi

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen Dinozor Sirki gösterisi, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Batman, Süpermen, Örümcek Adam ve Kaptan Jack Sparrow gibi film kahramanlarının yanı sıra dinozor Trex'in ve illüzyon gösterilerinin de yer aldığı sirk gösterisi, çocukların Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamasıyla sona erdi.