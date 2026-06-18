Marvel Sinematik Evreni içerisinde uzun yıllardır Peter Parker karakterine hayat veren Tom Holland, gelecekte Örümcek Adam kostümünü devralabilecek isim konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu karakterle özdeşleşen İngiliz oyuncu, Esquire UK dergisine verdiği röportajda yeni neslin potansiyel yıldızlarından biri olarak Owen Cooper'ı işaret etti. Peki, Yeni örümcek adam kim? Owen Cooper kimdir, kaç yaşında, hangi film ve dizilerde oynadı? Detaylar...

YENİ ÖRÜMCEK ADAM KİM?

Marvel yapımlarında Peter Parker karakterini canlandıran Tom Holland, gelecekte Örümcek Adam rolünü üstlenebilecek isimler arasında Owen Cooper'ın öne çıktığını ifade etti. Esquire UK'ye verdiği röportajda genç oyuncunun yeteneğine dikkat çeken Holland, Cooper'ın yeni nesil süper kahraman figürü için son derece uygun bir tercih olabileceğini belirtti.

Holland ayrıca, rolü bıraktıktan sonra da karakterle bağını tamamen koparmak istemediğini vurguladı. Kariyerinin ilk yıllarında Robert Downey Jr.'dan gördüğü desteği örnek gösteren oyuncu, ileride Peter Parker karakterini devralacak isme mentorluk yapmayı arzuladığını söyledi.

OWEN COOPER KİMDİR?

Owen Patrick Cooper, 5 Aralık 2009 tarihinde İngiltere'nin Cheshire bölgesindeki Warrington kentinde dünyaya geldi. İngiliz oyuncu, kısa süre içerisinde televizyon dünyasının dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olarak öne çıktı.

Annesi bakıcı, babası ise bilişim sektöründe çalışan Cooper'ın iki erkek kardeşi bulunuyor. Çocukluk yıllarında sporla yakından ilgilenen Cooper, bir dönem Warrington Rylands U15 takımında futbol oynadı. İlk hedefi profesyonel futbolcu olmak olsa da zamanla oyunculuğa yöneldi.

Manchester'da faaliyet gösteren ve oyuncular Tina O'Brien ile Esther Morgan tarafından kurulan The Drama Mob isimli drama okulunda haftalık oyunculuk eğitimleri almaya başladı. Oyunculuğa olan ilgisinin şekillenmesinde Tom Holland'ın 2012 yapımı The Impossible filmindeki performansının etkili olduğu belirtiliyor.

Ailesinin bu süreçte kendisine destek verdiğini ifade eden Cooper, oyunculuk kariyerini bilinçli bir şekilde geliştirmeye odaklandı. Bu eğitim süreci, ilerleyen yıllarda elde edeceği başarıların temelini oluşturdu.

Adolescence ile Gelen Küresel Başarı

Owen Cooper'ın kariyerindeki kırılma noktası, 2025 yılında Netflix'te yayınlanan Adolescence mini dizisi oldu. Dizide cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kalan 13 yaşındaki Jamie Miller karakterini canlandıran Cooper, ilk ekran deneyiminde geniş çaplı övgü topladı.

Rol için gerçekleştirilen seçmelerde 500'den fazla aday arasından seçilen genç oyuncu, performansıyla eleştirmenlerden tam not aldı. Dizinin ortak yaratıcısı Stephen Graham'ın özellikle Kuzey İngiltere'den tanınmamış bir oyuncu aradığı süreç sonunda Cooper projeye dahil edildi.

Dizideki performansı sonrasında Cooper, uluslararası televizyon ve sinema sektörünün en dikkat çeken genç isimlerinden biri olarak kabul edilmeye başlandı.

Rekorlarla Gelen Ödüller

Adolescence dizisindeki performansı Owen Cooper'a birçok önemli ödül kazandırdı.

Primetime Emmy Ödülü'nü kazandı ve Emmy kazanan en genç erkek oyuncu oldu.

İngiliz Televizyon Akademisi Ödülü'nü (BAFTA TV Awards) kazanan en genç isimlerden biri olarak tarihe geçti.

Altın Küre Ödülü'nü kazanarak kariyerinde önemli bir kilometre taşı elde etti.

Oyuncu Ödülleri kapsamında verilen ödüllerde yaş rekorları kırdı.

Critics' Choice Television Ödülü ve Gotham TV Ödülü gibi prestijli organizasyonlarda ödüllere layık görüldü.

Bu başarılar, Owen Cooper'ın yalnızca genç yaşta dikkat çeken bir oyuncu olmadığını, aynı zamanda uluslararası ölçekte ödüllerle desteklenen bir kariyer inşa ettiğini gösterdi.

OWEN COOPER KAÇ YAŞINDA?

Owen Patrick Cooper, 5 Aralık 2009 tarihinde doğdu. Buna göre Owen Cooper, 2026 yılı itibarıyla 16 yaşındadır.

OWEN COOPER HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?

Kısa sürede dikkat çeken bir kariyer oluşturan Owen Cooper'ın yer aldığı yapımlar şunlardır:

Adolescence (2025)

Netflix'te yayınlanan mini dizide Jamie Miller karakterini canlandırdı. Bu proje, oyuncunun ekranlardaki ilk profesyonel işi olarak kayıtlara geçti ve uluslararası tanınırlık kazanmasını sağladı.

Film Club (2025)

BBC Three yapımı dizide Callum karakterine hayat verdi. Bu yapım, Cooper'ın televizyon kariyerindeki önemli projelerden biri olarak öne çıktı.

Wuthering Heights (2026)

Yönetmen Emerald Fennell'in uyarladığı filmde genç Heathcliff karakterini canlandırdı. Yapım, 13 Şubat 2026 tarihinde izleyiciyle buluştu.

Little Bit Closer Müzik Videosu (2025)

İngiliz müzisyen Sam Fender'ın "Little Bit Closer" isimli şarkısının müzik videosunda yer aldı.

TOM HOLLAND'IN ÖVGÜLERİ SONRASI GÖZLER OWEN COOPER'A ÇEVRİLDİ

Tom Holland'ın geleceğin Örümcek Adam'ı için Owen Cooper'ı işaret etmesi, genç oyuncunun adını dünya çapındaki sinema ve Marvel takipçilerinin gündemine taşıdı. Netflix'teki çıkış performansıyla uluslararası başarı yakalayan Cooper, aldığı ödüller ve kısa sürede yükselen kariyeri sayesinde sektörün en dikkat çeken genç oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Marvel cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmasa da Holland'ın sözleri, Owen Cooper'ın adının gelecekteki olası projeler kapsamında daha sık anılmasına neden oldu.