Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen yapımlarından Spider-Man: Brand New Day (Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün) için heyecan giderek artıyor. Sinemaseverler, "Spider-Man: Brand New Day ne zaman çıkacak, Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün ne zaman vizyona girecek?" sorularının yanıtını araştırırken, filmin resmi vizyon tarihi ve Tom Holland'ın yeni macerasına ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. İşte yeni Örümcek Adam filmi hakkında merak edilen ayrıntılar.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY NE ZAMAN ÇIKACAK?

Marvel hayranlarının merakla beklediği Spider-Man: Brand New Day (Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün) için geri sayım sürüyor. Marvel Studios ve Sony Pictures'ın açıkladığı takvime göre film, 31 Temmuz 2026 tarihinde vizyona girecek. Tom Holland'ın Peter Parker rolüyle geri döneceği yapım, 2026'nın en çok beklenen süper kahraman filmleri arasında gösteriliyor.

ÖRÜMCEK-ADAM: YEPYENİ BİR GÜN TÜRKİYE'DE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Spider-Man: Brand New Day filminin Türkiye'de de dünya ile eş zamanlı veya çok yakın bir tarihte vizyona girmesi bekleniyor. Resmi takvime göre filmin gösterim tarihi 31 Temmuz 2026 olarak açıklandı.

FİLMİN KONUSU NE OLACAK?

Yeni film, Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok filmindeki olayların ardından Peter Parker'ın hayatında açılan yeni dönemi konu alacak. Dünyanın Peter Parker'ın kimliğini unutmasının ardından genç kahraman, hem günlük yaşamında hem de süper kahraman olarak yeni bir başlangıç yapacak.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmin başrolünde bir kez daha Tom Holland yer alacak. Yapımda ayrıca Zendaya ve Jacob Batalon gibi önceki filmlerde rol alan isimlerin de geri dönmesi beklenirken, yeni oyuncuların da kadroya dahil olacağı açıklandı.

MARVEL HAYRANLARI NEDEN HEYECANLI?

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland'ın Örümcek Adam serisindeki yeni üçlemenin ilk filmi olarak görülüyor. Bu nedenle hem Peter Parker'ın hikâyesinin nasıl devam edeceği hem de Marvel Sinematik Evreni'ne nasıl bağlanacağı sinemaseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.