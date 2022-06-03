Marvel's Spider-Man: Remastered Ağustos'ta PC'ye çıkacak - Haberler

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Marvel's Spider-Man: Remastered Ağustos'ta PC'ye çıkacak

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Marvel's Spider-Man: Remastered Ağustos'ta PC'ye çıkacak

Sony, PlayStation'a özel çıkan bir oyun serisini daha PC kullanıcılarına sunuyor. PlayStation'ın exclusive oyunları yavaş yavaş PC kullanıcıları için çıkış yapıyor. Konsol oyuncularının sevdiği Marvel's Spider-Man: Remastered, 12 Ağustos 2022'de PC'ye gelecek.

2 Haziran'da gerçekleşen State of Play etkinliğinde duyurusu yapılan Marvel's Spider-Man Remastered'ın önümüzdeki aylarda Steam ve Epic Games kullanıcılarına ulaşacağı açıklandı.

SPIDER-MAN REMASTERED PC'YE ÇIKIYOR

Marvel's Spider-Man Remastered'ın PC'de piyasaya sürülmesi, Sony'nin PC'yi kendi Playstation konsollarına eşlik eden bir platform haline getirme taahhüdünü sürdürüyor. God of War, Days Gone, Horizon Zero Dawn gibi PlayStation'a özel olarak çıkan oyunlara şimdi de Marvel's Spider-Man Remastered, 12 Ağustos 2022'de Steam ve Epic Games'e çıkış yapacak.

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Marvel's Spider-Man: Remastered Ağustos'ta PC'ye çıkacak

MILES MORALES SONBAHARDA GELİYOR

Bunun yanı sıra bir diğer Spider-Man oyunu Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in ise sonbaharda PC'ye geleceği bildirildi.

Marvel's Spider-Man: Remastered Ağustos'ta PC'ye çıkacak

Sony'nin PlayStation'a özel olarak çıkarılan oyunları teker teker PC platformuna sunmasının ardından oyuncuların spesifik olarak PlayStation'ı alma ihtimalini düşürüyor. Geçtiğimiz senelerde oyuncular, Microsoft ve Sony'nin özel oyunlarını sadece konsollara çıkarması nedeniyle bile milyonlarca konsol satışı gerçekleştiriyordu. Microsoft, Xbox Game Pass ile bu özelliğini çoktan kaybetmiş olsa da PlayStation da yerini yavaştan almaya başladı.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Playstation Epic Games Steam Gamegar Haberler

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