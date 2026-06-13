Haberler

Yemen'in "Örümcek Adam"ı volkan kraterinde can verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'de tehlikeli tırmanışlarıyla tanınan ve "Örümcek Adam" lakabıyla anılan Al-Qa'qa' bin Antar, sosyal medya için çekim yaptığı sırada hayatını kaybetti. Genç akrobat, 120 metrelik Haradhat Damt volkan kraterine ekipmansız tırmanırken düşerek yaşamını yitirdi.

  • Yemenli serbest tırmanışçı Al-Qa'qa' bin Antar, 120 metre derinliğindeki Haradhat Damt volkan kraterine ekipmansız tırmanırken düşerek öldü.
  • Kurtarma ekipleri, krater tabanındaki kükürtlü su ve zorlu arazi nedeniyle cansız bedeni saatler sonra çıkarabildi.
  • Sosyal medyada 'Yemen'in Örümcek Adamı' olarak tanınan Antar, daha önce de tehlikeli ekipmansız tırmanış videolarıyla milyonlarca izlenme almıştı.

Yemen'de cesur tırmanış videolarıyla tanınan ve "Örümcek Adam" lakabıyla ünlenen Al-Qa'qa' bin Antar, 120 metre derinliğindeki Haradhat Damt volkan kraterine ekipmansız tırmanmaya çalışırken düşerek hayatını kaybetti. Genç akrobatın ölümü ülkede büyük üzüntü yarattı.

Yemen'in en tanınmış serbest tırmanışçılarından biri olan Al-Qa'qa' bin Antar'dan acı haber geldi. Sosyal medyada tehlikeli kaya tırmanışları ve ekipmansız gösterileriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan genç sporcu, Dhamar vilayetindeki Haradhat Damt volkan kraterinde geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.

EKİPMANSIZ TIRMANIŞ FELAKETLE SONUÇLANDI

Yerel kaynaklara göre Al-Qa'qa' bin Antar, yaklaşık 120 metre derinliğindeki kraterin sarp kayalıklarına herhangi bir güvenlik ekipmanı kullanmadan tırmanmaya çalışıyordu. Tırmanış sırasında dengesini kaybeden genç akrobat, kraterin tabanına düştü.

Kazanın ardından bölgeye ulaşan ekipler, zorlu arazi şartları nedeniyle uzun süre kurtarma çalışması yürüttü.

CANSIZ BEDENİ GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Kraterin tabanında bulunan kükürtlü su ve bölgenin ulaşılması güç yapısı nedeniyle kurtarma çalışmaları saatler sürdü. Yetkililer, genç tırmanışçının cansız bedeninin büyük zorluklarla çıkarılabildiğini belirtti.

SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLMUŞTU

Al-Qa'qa' bin Antar, Yemen'de dik kayalıklara ve volkanik oluşumlara yaptığı ekipmansız tırmanışlarla tanınıyordu. Paylaştığı görüntüler nedeniyle kendisine "Yemen'in Örümcek Adamı" lakabı takılmıştı. Daha önce Damt bölgesindeki volkanik kayalıklarda gerçekleştirdiği tehlikeli tırmanışlar uluslararası sosyal medya platformlarında da milyonlarca kez izlenmişti.

ÜLKEDE YAS VAR

Genç tırmanışçının ölümü Yemen'de büyük üzüntüyle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları ve takipçileri, cesaretiyle tanınan Al-Qa'qa' bin Antar için çok sayıda taziye mesajı paylaşırken, olay tehlikeli ve ekipmansız tırmanışların risklerini de yeniden gündeme taşıdı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Dzekolu Bosna Hersek'in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı

Dzekolu Bosna'nın galibiyet hayallerini Beşiktaş'ın eski yıldızı yıktı
Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem

Gaziantep'te gece yarısı korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

5 bine yakın hakim ve savcıya yeni görev
Kocaeli'de acı olay: Baba evinde asılı bulundu, SMA hastası oğlunun cihazının fişi çekildi

Baba intihar etti, SMA hastası oğlu korkunç şekilde bulundu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Tam reyting oldu iyi izlersin retingini obur dunyadan . Reyting parasini nasil alacaksin ve yiyeceksin onu merak ediyoruz. cok buyuk reytingin olsdu biz bile izledik

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan Osimhen ve transfer açıklaması

Büyük müjdeyi verdi!
Bizim Çocuklar'ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz

Çilemiz büyük! Bizim Çocuklar kötü anlamda zirvede
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi

Eski eşlerden yıllar sonra yan yana ilk poz: Mezuniyet buluşturdu
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti

İhracı istenen isim, CHP'den istifa etti
Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor

Herkes kupada ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Özel yeni parti için ilk kez böyle net konuştu: Eğer Kılıçdaroğlu...