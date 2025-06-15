Çanakkale'nin 'Örümcek Adamı' Minareleri Tamir Ediyor

Çanakkale'nin 'Örümcek Adamı' Minareleri Tamir Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de 'örümcek adam' lakabıyla tanınan Turan Matur, 27 yıldır Türkiye'nin dört bir yanındaki minareleri tamir ederek ailesini geçindiriyor. Yükseklik korkusu olmayan Matur, minare tamirine ve cami süslemelerine gönül vererek bu alanda kendini geliştirip tanınmış bir usta haline geldi.

Çanakkale'de yaşayan "örümcek adam" lakaplı Turan Matur, 27 yıldır yurdun dört bir yanındaki minareleri tamir edip boyayarak ekmeğini kazanıyor.

Merkeze bağlı Kepez beldesinde yaşayan 4 çocuk babası 47 yaşındaki Turan Matur, gençliğinde camilerde nakış işi yapmaya başladı.

Daha sonra bir ustasının yardımıyla minare tamiratını öğrenen Matur, kendisini bu alanda geliştirdi. Makara yardımıyla tırmanıp, tamir ve boyasını yapan Matur'a zamanla "örümcek adam" lakabı takıldı.

Türkiye'nin dört bir yanına giden ve bir minare için ortalama 1 haftasını ayıran Matur, zaman zaman cami içlerinde nakış süslemeleri de yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.

Turan Matur, AA muhabirine yaptığı işten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

İşini keyif alarak yaptığını belirten Matur, "Daha önceleri camilerde nakış yapıyordum. Bir ressamlık var bende. Duvar çizimleri, nakkaşlık yaparken bir minareciyle tanıştık. Allah razı olsun Yakup ustadan mesleği öğrendik. O zamandan bu yana her ikisini de yapıyorum." ifadesini kullandı

Matur, yükseklik korkusu olanların bu işi yapamayacağını anlatarak, "Yükseklik korkunuz olmaması gerekiyor. Şu an aşağıya ve yukarıya baktığım zaman benim için hepsi birdir. Bunun böyle olması gerekiyor. Yoksa korkan kişi kendi kendisini atar korkudan. Dolayısıyla yükseklik korkusu olmaması gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin her bölgesinde çalıştığını dile getiren Matur, şunları kaydetti:

"Çağırıyorlar, sürekli çalışıyorum. Her yerde dostlarımız var. Rize'de çalışırken bana 'örümcek adam' lakabını taktılar. O zamandan bu yana bana sürekli 'örümcek adam' diyorlar. 'Minareci Turan' demiyorlar ama 'örümcek adam' denildiğinde daha çok tanınıyorum. Lakabımız oradan gelme. Örümcek adam filminde gördük ki oradaki aktör iplerle, halatlarla yürüyor atlıyor. İstediği yere çıkıyor. Bizim de tesisatımız onunki gibi olduğu için herhalde bize onun için 'örümcek adam' diyorlar. Yükseklikten korkumuz yok belki de bundadır."

Turan, Türkiye'nin dört bir yanındaki minareleri tamir edip boyamayı gücünün yettiği yere kadar sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi

Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı

Gençlere sopayla işkence etti, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz

İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama yakından bakınca hastaneye koştu

Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
Cinnet getiren otobüs şoförü eşini tabancayla vurup intihar etti

Cinnet gecesi! Otobüs şoförü eşini öldürüp aynı silahla intihar etti
Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı

Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.