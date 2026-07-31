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Örümcek Adam filmine yaş sınırı mı geldi? Spider-Man: Brand New Day yaş sınırı kaç?

Örümcek Adam filmine yaş sınırı mı geldi? Spider-Man: Brand New Day yaş sınırı kaç?
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Marvel Studios ve Sony Pictures ortaklığıyla hazırlanan Spider-Man: Brand New Day, 31 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye'de vizyona girdi. Tom Holland'ın yeniden Örümcek Adam olarak izleyici karşısına çıktığı yapım, gösterime başlamasıyla birlikte yaş sınırlamasıyla da gündeme geldi. Peki, Örümcek Adam filmine yaş sınırı mı geldi? İşte Spider-Man: Brand New Day yaş sınırı kaç? sorusunun merak edilen yanıtı.

Marvel Studios ile Sony Pictures iş birliğiyle hazırlanan Spider-Man: Brand New Day, 31 Temmuz 2026 Cuma günü itibarıyla Türkiye genelindeki sinema salonlarında gösterime girdi. Tom Holland'ın Peter Parker rolüyle yeniden izleyici karşısına çıktığı yapım, vizyon tarihinin ardından özellikle yaş sınırı ile gündemin öne çıkan filmleri arasında yer aldı. Sinemaseverler, "Örümcek Adam filmine yaş sınırı mı geldi?" ve "Spider-Man: Brand New Day yaş sınırı kaç?" sorularına yanıt ararken, filmin Türkiye'deki gösterim koşulları da netlik kazandı.

ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNE YAŞ SINIRI MI GELDİ?

Evet. Spider-Man: Brand New Day için Türkiye'deki sinema gösterimlerinde 13 yaş ve üzeri (13+) yaş sınırlaması uygulanıyor.

Bu sınıflandırmaya göre film, 13 yaşını doldurmuş izleyiciler tarafından sinema salonlarında izlenebilecek. Yaş sınıflandırması, Türkiye'de yürürlükte bulunan sinema gösterim kuralları doğrultusunda belirlenirken, izleyicilerin filme girişinde salon işletmelerinin uyguladığı kurallar geçerli oluyor.

Marvel Sinematik Evreni'nin yeni halkalarından biri olarak gösterime giren yapımın yaş sınırlaması, filmin vizyona girmesiyle birlikte en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY YAŞ SINIRI KAÇ?

Türkiye'de vizyona giren Spider-Man: Brand New Day için belirlenen resmi yaş sınırı 13+ olarak uygulanıyor.

Buna göre;

Film 13 yaş ve üzerindeki izleyiciler için uygun kabul ediliyor.

13 yaşını doldurmayan çocuklar için belirlenen yaş sınırlaması nedeniyle sinema salonlarının uyguladığı kurallar geçerli oluyor.

Yaş sınıflandırması, filmin Türkiye'deki gösterim standardı kapsamında uygulanıyor.

Filmin yaş sınırına ilişkin bilgi, vizyon süreciyle birlikte sinema gösterimlerinde kullanılan resmi sınıflandırmalar arasında yer alıyor.

FİLM VİZYONA GİRDİ

31 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye'de gösterime başlayan Spider-Man: Brand New Day, Marvel Studios ve Sony ortaklığıyla hazırlanan yeni Örümcek Adam filmi olarak sinemaseverlerle buluştu.

Yapımda Tom Holland bir kez daha Peter Parker karakterini canlandırırken, filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ve yapımın toplam süresi de izleyicilerin en çok merak ettiği başlıklar arasında bulunuyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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