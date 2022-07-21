Marvel's Spider-Man Remastered'ın PC fiyatı açıklandı - Haberler

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Marvel's Spider-Man Remastered'ın PC fiyatı açıklandı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Marvel's Spider-Man Remastered'ın PC fiyatı açıklandı

PlayStation'ın Exclusive oyunları arasında yer alan Marvel's Spider-Man'in PC'ye çıkış yapacağı geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Steam ve Epic Games mağazasında PC oyuncuları için yerini alan Marvel's Spider-Man Remastered'ın PC fiyatı açıklandı.

Marvel'ın New York şehrindeki büyük suçlarla ve ikonik kötü karakterlerle savaşacak deneyimli bir Peter Parker olarak oynayacağınız Marvel's Spider-Man Remastered'dan yeni fragman geldi ve PC fiyatı açıklandı.

MARVEL'S SPIDER-MAN REMASTERED PC FİYATI AÇIKLANDI

12 Ağustos 2022'de PC kullanıcıları için Steam ve Epic Games mağazalarında çıkış yapacak Marvel's Spider-Man Remastered'ın ön sipariş fiyatı 499,00 TL olarak açıklandı.

59 dolar fiyatla piyasaya sürülen Marvel's Spider-Man Remastered'ın Türkiye için yerel fiyatlandırma uygulaması 499,00 TL olarak belirlendi.

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Marvel's Spider-Man Remastered'ı ön sipariş ile satın alan kullanıcılara Iron Spider Kostümü, Velocity Kostümü, Spider-Punk Kostümü, Spider-Drone Cihazı ve 5 beceri puanı hediye edilecek.

Marvel's Spider-Man Remastered'ın PC fiyatı açıklandı

MARVEL'S SPIDER-MAN REMASTERED KONUSU

Marvel iş birliği ile Insomniac Games tarafından geliştirilen ve Nixxes Software tarafından PC'ye optimize edilen PC için Marvel's Spider-Man Remastered, Marvel'ın New York şehrindeki büyük suçlarla ve simgesel kötü karakterlerle savaşan, deneyimli bir Peter Parker'ı tanıtıyor. Aynı zamanda Marvel'ın New York şehrinin kaderini omuzlarında taşıyan Peter, karmakarışık kişisel hayatı ile kariyerini dengede tutmak için mücadele ediyor.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

SpiderMan Remastered Epic Games Steam Gamegar Haberler

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