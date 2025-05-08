Bu Hafta Vizyonda 11 Yeni Film

Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan gerilime, dramdan komediye 11 film vizyona girecek.

Macera ve aksiyon türündeki 2002 yapımı "Örümcek Adam" filmi, yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Sam Raimi'nin yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Tobey Maguire, Kirsten Dunst ve Willem Dafoe yer alıyor.

"Baba"

Sinema tarihinin önemli yapımlarından, Francis Ford Coppola yönetmenliğindeki 1972 yapımı "Baba" filmi, gizli bir organize suç çetesinin başı olan Don Vito Corleone'nin, tahtını oğluna devretmesiyle yaşanan olayları işliyor.

Başrollerde Al Pacino, Marlon Brando ve James Caan'ın yer aldığı yapım, "45. Akademi Ödülleri"nde 3 Oscar kazanmıştı.

"Sonradan Gurme"

Hamdi Alkan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, komedi ve romantik türündeki "Sonradan Gurme" filminin başrollerini Timur Acar, Aslıhan Güner ve Orhan Uslu paylaşıyor.

Film, üç kafadar arkadaşın, tarihi değeri olan sarımsak döveceğini bulmak amacıyla Gaziantep'e gitmelerini ve orada başlarına gelen olayları anlatıyor.

"Efendiler"

Ali Rıza Tanyeli, Can Sipahi, Eren Pekgöz ve Ufuk Özkan'ın rol aldığı "Efendiler" filmi, komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Selçuk Aydemir'in yönettiği film, Kadıköy'de küçük bir sahnede stand-up yapan 3 komedyenin başına gelen ilginç olayları izleyiciye sunuyor.

"Saint-Ex"

Macera, dram ve biyografi türündeki "Saint-Ex"in yönetmen koltuğunda Pablo Agüero oturuyor. Belçika ve Fransa ortak yapımı filmin oyuncuları arasında ise Vincent Cassel, Louis Garrel ve Diane Kruger bulunuyor.

"Evli, Mutlu, Çocuklu"

Gizem Karaca Ekmekçi, Furkan Palalı ve Gaye Gürsel'in başrollerini paylaştığı "Evli, Mutlu, Çocuklu", nikah masasında terk edilen bir kadının hikayesini konu ediniyor.

Romantik komedi türündeki filmin yönetmenliğini Ulaş Çobancı üstlenirken, senaryosunu ise Arzu Yurtseven kaleme aldı.

"Diş Perisi Masalı"

Animasyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Diş Perisi Masalı"nın yönetmenliğini Michael Johnson yapıyor.

Yapım, asi ruhlu diş perisi Van'ın kendini sınırlandıran dünyanın ötesindeki hayatı keşfetme serüvenini anlatıyor.

"Kaçak Fil"

ABD, Birleşik Krallık, Japonya, Kanada, Ukrayna ortak yapımı, macera ve animasyon türündeki "Kaçak Fil", saf kalpli ve enerjik fil Turşu'yu bulmak isteyen Ödül Avcısı'nın macerasını izleyiciye taşıyor.

"Amigdala"

Ali Çoban, Cenan Çamyurdu ve Dilek Ekici'nin rol aldığı "Amigdala", kafasına aldığı darbe nedeniyle komaya giren ve uyandığında caniye dönüşen bir adamın hikayesini işliyor.

Gerilim türündeki yapımın yönetmen koltuğunda ise Özgür Sarı oturuyor.

"Popeye the Slayer Man"

Korku türündeki "Popeye the Slayer Man" filminin yönetmenliğini Robert Michael Ryan yapıyor.

Film, bir şehir efsanesine göre Denizci Adam'ın, uzun süre önce terk edilmiş ıspanak konserve fabrikasında yaşadığına dair yayılan söylentilere inanan bir grup üniversite öğrencisinin hikayesini anlatıyor.

"Cinn-i Zifir"

Özkan Güneş, Tuba Erdem ve Sinan Uysal'ın rol aldığı korku filmi "Cinn-i Zifir"in yönetmenliğini ise Özlem Yiğit üstleniyor.

Yapım, bir fotoğraf makinesine hapsolan iblisin buradan kurtulmasıyla yaşananları konu ediniyor.