BMW ve Marvel İş Birliği: Spider-Man Reklamı Araç Ekranlarında

BMW, Marvel ile yaptığı işbirliği kapsamında yeni Spider-Man filminin reklamlarını doğrudan araçlarına yansıtıyor. 10 Ağustos'a kadar belirli BMW modellerinde film için bir banner reklam ve özel bir ışık gösterisi gösterilecek. Bu reklam, BMW'nin Alman otomobil üreticisi ile Marvel arasındaki bağlantının bir parçası olarak hayata geçirildi ve filmde birçok BMW aracı yer alıyor.

Kampanya, sürücülerin araç ekranında bir banner ile başlıyor ve dokunulduğunda ekranın tamamını kaplayan bir animasyon oynatıyor. Animasyonda, Spider-Man bir BMW'nin üzerinde sallanıyor ve sonunda BMW logosunu aşağı çekerek filmin sinemalarda gösterileceği bilgisini veriyor. BMW, bu animasyonun yaklaşık 70 pazarda ve Temmuz 2020'den sonra üretilen uygun donanıma sahip araçlarda gösterileceğini açıkladı.

Ancak bazı çevrimiçi kullanıcılar bu pazarlama taktiğinden memnun değil. Reddit ve X platformlarında yapılan yorumlarda, reklamın araç deneyimini ucuzlattığı ifade edildi. BMW'nin araç içi ekranları daha önce Noel ve Yılbaşı selamları için kullanılmıştı, ancak bu kez üçüncü bir tarafın ürününün tanıtımı yapılıyor. Şirketin daha önce ısıtmalı koltuk aboneliği planını geri çekmesi de eleştirilerin odağında. BMW, bu eleştirilere henüz yanıt vermedi.

Kaynak: Haber Merkezi