49 yaşındaki Amerikalı aktör Tobias Vincent Maguire, 24 yaşındaki model sevgilisi Babette Strijbos ile görüntülendi

Ünlü aktör Tobey Maguire (49), geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Sardunya adasında tatil yaparken görüntülendi. "Örümcek Adam" serisiyle tanınan yıldız, 24 yaşındaki Hollandalı model Babette Strijbos ile oldukça samimi anlar yaşarken objektiflere yakalandı. Bu görüntüler, ikili arasındaki ilişki söylentilerini adeta doğrular nitelikteydi.

31 Temmuz tarihinde, Porto Cervo'daki özel bir plajda çekilen fotoğraflarda Maguire ve Strijbos, denizde öpüşürken ve birbirlerine sarılırken görüldü. Strijbos, ten rengi bikiniyle zarif görünürken, Maguire lacivert çiçek desenli mayo şortuyla dikkat çekti. Çift, suda vakit geçirirken oldukça neşeli ve rahat görünüyordu.

Bu romantik kaçamak, Maguire'ın yakın arkadaşı Leonardo DiCaprio ile çıktığı İtalya tatilinin bir parçasıydı. Ancak Maguire, arkadaşından ayrılarak Strijbos ile baş başa zaman geçirmeyi tercih etti.

Bu olay, Maguire'ın son dönemde genç kadınlarla olan ilişkileriyle gündeme gelmesinin ardından yaşandı. Geçen ay, 20 yaşındaki model Lily Chee ile bir partiden çıkarken görüntülenmesi, Hollywood çevrelerinde büyük yankı uyandırmıştı.

Maguire'ın özel hayatındaki bu gelişmeler, yaş farkı nedeniyle de dikkat çekiyor. Örneğin, Chee, aktörün 17 yaşındaki kızı Ruby Sweetheart'tan sadece üç yaş büyük. Bu durum, sosyal medyada ve basında çeşitli tartışmalara yol açtı.

Ünlü aktörün bu tercihleri, Hollywood'da sıkça görülen yaş farkı olan ilişkiler konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bazı eleştirmenler, bu tür ilişkilerin etik boyutunu sorgularken, hayranları ise Maguire'ın özel hayatına saygı duyulması gerektiğini savunuyor.

Maguire'ın temsilcileri ise şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ünlü aktörün, önümüzdeki dönemde yeni film projeleriyle mi yoksa özel hayatıyla mı daha çok gündeme geleceği merak konusu.