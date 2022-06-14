Marvel's Spider-Man Remastered'ın Steam mağazası erişime açıldı

Önümüzdeki aylarda PC kullanıcıları ile Steam'de buluşacak Marvel's Spider-Man Remasted'ın Steam mağazası açıldı. Oyunun yalnızca çıkış tarihine yer verilirken Türkçe arayüz ve altyazı desteğinin de bulunmadığı anlaşıldı.

12 AĞUSTOS'TA STEAM'E ÇIKACAK

Spiderman PC versiyonunun 12 Ağustos'ta Steam'e çıkış yapacağının bildirilmesinin ardından lansmana 2 ay kala Steam mağazası aktif oldu. Buraya tıklayarak SpiderMan'in Steam mağazasına gidebilirsiniz.

Marvel iş birliği ile Insomniac Games tarafından geliştirilen ve Nixxes Software tarafından PC'ye optimize edilen PC için Marvel's Spider-Man Remastered, Marvel'ın New York şehrindeki büyük suçlarla ve simgesel kötü karakterlerle savaşan, deneyimli bir Peter Parker'ı tanıtıyor. Aynı zamanda Marvel'ın New York şehrinin kaderini omuzlarında taşıyan Peter, karmakarışık kişisel hayatı ile kariyerini dengede tutmak için mücadele ediyor.

SPIDERMAN PC ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Daha da muhteşem olun

Simgesel Marvel kötü karakterleri New York şehrini tehdit edince, Peter Parker ile Spider-Man'in dünyaları çarpışır. Peter'ın şehri ve sevdiklerini kurtarması için ayaklarının üzerinde durması ve daha da muhteşem olması gerekiyor.

Spider-Man gibi hissedin

Maske ardında geçen sekiz yılın ardından, Peter Parker artık suçla savaşmakta bir usta olmuştur. Doğaçlama dövüşler, dinamik ve akrobatik hareketler, şehirde akıcı gezinme ve çevresel etkileşimler ile çok daha deneyimli bir Spider-Man'in tüm gücünü hissedin.

Dünyalar çarpışıyor

Peter Parker ile Spider-Man'in dünyaları, aksiyon dolu orijinal bir hikâyede çarpışıyor. Bu yeni Spider-Man evreninde, Peter ve Spider-Man'in hayatlarındaki simgesel karakterler, tanıdık yüzlerin özgün rollerde yer alması ile yeniden tasvir edildi.

Marvel'ın New York şehri sizin oyun alanınız

New York, Marvel's Spider-Man ile hayat buluyor. Hayat dolu mahallelerde ağ atarak gezinin ve Marvel ile Manhattan'ın simgesel mekânlarının nefes kesici manzaralarını izleyin. Bu etkileyici aksiyon oyununda, kötüleri destansı bir şekilde saf dışı bırakmak için çevreyi kullanın.

Asla Uyumayan Şehir içeriğinin bütünüyle tadını çıkarın

Marvel's Spider-Man Remastered'ın ana hikâyesinin ardından, keşfedilecek ilave görevlere ve mücadelelere sahip, üç hikâye bölümü içeren Marvel's Spider-Man: Asla Uyumayan Şehir ile Peter Parker'ın yolculuğunun devamını deneyimleyin.