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Spider-Man Remastered Türkçe yama nasıl kurulur?

Spider-Man Remastered Türkçe yama nasıl kurulur?

Gamegar Haberleri

Marvel's Spider-Man Remastered'ın PC için çıkış yapmasının ardından Türkçe yama çalışmaları da hemen başladı. Oyunun PC kullanıcıları için Steam ve Epic Games Store'daki lansmanından sonra Türkçe yaması yayınlandı. Peki, Spider-Man Remastered PC Türkçe yama nasıl kurulur? Detayları haberimizde…

Insomniac Games'in geliştiriciliğini yapıp PlayStation Studios'un yayıncılığını yaptığı Marvel's Spider-Man Remastered'ın Türkçe yaması oyuncular ile buluştu. Peki, Spider-Man Remastered Türkçe yama nasıl kurulur? İşte detaylar…

SPIDER-MAN REMASTERED TÜRKÇE YAMASI YAYINLANDI

Marvel's Spider-Man Remastered'ın hikayesini daha iyi anlamak için Türkçe yamayı tercih eden oyuncular, oyunun Türkçe yamasını araştırıyor. Anonymous Çeviri tarafından yayınlanan Marvel's Spider-Man Remastered Türkçe yamasını indirebilmek için çeviri ekibinin sitesinden üyelik satın almanız gerekmektedir.

Spider-Man Remastered'ın Türkçe yamasını satın almak için buraya tıklayınız.

Spider-Man Remastered Türkçe yama nasıl kurulur?

SPIDER-MAN REMASTERED TÜRKÇE YAMA NASIL KURULUR?

Spider-Man Remastered'ın Türkçe yama dosyasını indirdikten sonra Türkçe yamayı oyunun kurulu olduğu dizine kurarak Spider-Man Remastered'ı Türkçe yama ile oynayabilirsiniz.

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Spider-Man Remastered Türkçe yama nasıl kurulur?

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

SpiderMan Remastered Epic Games Steam Gamegar Haberler

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