Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Marvel hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, yeniden gündeme gelirken filmin çekildiği yerler, oyuncuları ve konusu da araştırılmaya başladı. "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Oyuncuları kim, konusu ne?" sorularına yanıt arayan izleyiciler, yapım hakkında detaylı bilgi edinmek istiyor. İşte gişe rekorları kıran filmin çekim süreci, oyuncu kadrosu ve hikâyesine ilişkin merak edilenler.

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'un çekimleri ağırlıklı olarak ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta ile New York ve Los Angeles bölgelerinde gerçekleştirildi. Filmde özellikle New York'un Manhattan ve Queens semtleri dış çekimler için kullanılırken, birçok sahne ise Atlanta'daki stüdyolarda tamamlandı.

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin ana çekimleri Kasım 2020 ile Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. COVID-19 salgını nedeniyle sıkı sağlık önlemleri altında tamamlanan yapım, dünya genelinde Aralık 2021'de vizyona girerek gişede büyük başarı elde etti.

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Peter Parker'ın kimliğinin tüm dünyaya açıklanmasının ardından yaşadığı zorlukları konu alıyor. Kimliğinin gizli kalmasını isteyen Peter, Doktor Strange'den yardım ister. Ancak yapılan büyünün kontrolden çıkmasıyla çoklu evren kapıları açılır ve farklı evrenlerden Örümcek Adam'ın eski düşmanları ortaya çıkar. Peter Parker, hem sevdiklerini korumak hem de evrenler arasındaki dengeyi yeniden sağlamak için zorlu bir mücadeleye girişir.

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin başrollerinde şu isimler yer alıyor:

• Tom Holland

• Zendaya

• Benedict Cumberbatch

• Jacob Batalon

• Jon Favreau

• Marisa Tomei

• Willem Dafoe

• Alfred Molina

• Jamie Foxx

• Benedict Wong

• Thomas Haden Church

• Rhys Ifans

• Tobey Maguire

• Andrew Garfield