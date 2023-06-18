Örümcek Adam'a özenip 5'inci kattan atladı, burnu bile kanamadı

Berzan Korkmaz (5,5), cep telefonunda izlediği videolarından 'örümcek adam' karakterine özendi, İstanbul Arnavutköy'deki 5'inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı atladı. Babaannesi ile yaşayan Berzan'ın düştüğünü 3 yaşındaki kardeşi Miran, mutfakta yemek yapan babaannesine haber verdi. İş makinası operatörü baba Fatih Korkmaz, annesinden gelen telefon üzerine apar topar eve döndüğünde oğlunu kaybettiğini düşünürken burnunun bile kanamadığını görünce yaşadıkları mucizeye kendileri de şaşırdı. Hemen ambulans çağrılarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, 2 gün hastanede gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Şans eseri burnu bile kanamadan kurtulan Berzan'ın herhangi bir yara almadan kurtulabilmesi, doktorlarını bile şaşırttı. Tedavisini gerçekleştiren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği'nden Opr. Dr. Mehmet Çakmak, "Yaz aylarında bu tip travma vakalarıyla çok karşılaşıyoruz. Kliniğimize bu hafta iki çocuk bu şekilde geldi. Diğeri de 3'üncü kattan düşmüş. Bu olaylarda genellikle çocukları olay yerinde kaybederiz. Berzan'ın kurtulması mucize, en büyük şansı toprak zemine, oturur şekilde düşmesi. Böyle olaylarda aileler kesinlikle can havliyle çocuğu kucaklayıp taşımasın. Hemen 112'yi arasın. Çünkü boyun omurga zedelenmesi varsa, yanlış bir hareketle ömür boyu felç kalabilir" dedi.

"BANA TELEFON GELDİĞİNDE ÇOCUK ÖLDÜ DEDİM"

"KLİNİĞİMİZE BİR HAFTADA İKİ ÇOCUK GELDİ"

"MESLEK HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

"ÇOCUĞUN KENDİNE AİT TABLET TELEFONU OLMAMALI"