Olayın göbeğindeki Tolga Yüce her şeyi anlattı! Mali-Seda Sayan kavgasında kimsenin bilmediği "Seni sakat bırakırız" detayı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Olayın göbeğindeki Tolga Yüce her şeyi anlattı! Mali-Seda Sayan kavgasında kimsenin bilmediği "Seni sakat bırakırız" detayı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in bir dönem yakın arkadaş olduğu ve Seda Sayan'la yaşanan polemiğin ardından küstüğü oyuncu Tolga Yüce, yaşananların perde arkasını Haberler.com Youtube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'na anlattı. Yüce, Sayan hakkında "Geçmişi temiz olsa iftar programı sunardı" şeklindeki paylaşımının ardından yeraltı dünyasından "Seni sakat bırakırız" tehditleri aldığını söyledi.

Mehmet Ali Erbil ile ünlü sanatçı Seda Sayan arasındaki polemik, gündeme bomba gibi düşmüştü. Erbil'in yakın dostu Tolga Yüce'nin Instagram hesabından Seda Sayan'la ilgili yaptığı, "Geçmişi temiz olsa iftar programı" sunardı şeklindeki paylaşımın, Erbil tarafından alıntılanmasının ardından başlayan polemik, büyümüştü.

Olayın göbeğindeki Tolga Yüce her şeyi anlattı! Mali-Seda Sayan kavgasında kimsenin bilmediği 'Seni sakat bırakırız' detayı

SAYAN: EVLİYKEN, HİZMETÇİYE TECAVÜZ ETTİ

Sayan, hakkındaki ifadelerin ardından bir paylaşımda bulunmuş ve Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile evli olduğu sırada, evdeki hizmetçiye tecavüz ettiğini öne sürmüştü. Sayan'ın çıkışının ardından Mehmet Ali Erbil, ortalığı yatıştıran ılımlı açıklamalarda bulunmuştu.

Olayın göbeğindeki Tolga Yüce her şeyi anlattı! Mali-Seda Sayan kavgasında kimsenin bilmediği 'Seni sakat bırakırız' detayı

YAŞANANLARIN GÖBEĞİNDEKİ İSİM KONUŞTU

Tüm bu yaşananların göbeğindeki isim Tolga Yüce, Haberler.com Youtube kanalından Gökay Kalaycıoğlu'na özel açıklamalarda bulundu. Yüce, paylaşımının ardından "Seni sakat bırakırız" gibi tehditler aldığını söyledi.

Olayın göbeğindeki Tolga Yüce her şeyi anlattı! Mali-Seda Sayan kavgasında kimsenin bilmediği 'Seni sakat bırakırız' detayı

"SENİ SAKAT BIRAKIRIZ DİYE TEHDİTLER ALDIM"

Yüce'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Ben paylaşımı silmedim. Ardından mafyalara kadar herkes beni aradı. Olaydan 3 saat sonra beni aramayan insan kalmadı. Farklı farklı mafya grupları. 2 veya 3 farklı gruplar bunlar. Yok seni sakat bırakırız, işte güzel bir evin var, araban var diye imalarda bulundular. Gençsin, işindesin böyle işlere girme, seni sakat bırakırız diye tehditler ettiler.

Olayın göbeğindeki Tolga Yüce her şeyi anlattı! Mali-Seda Sayan kavgasında kimsenin bilmediği 'Seni sakat bırakırız' detayı

"KENDİSİ PAYLAŞIMI SİLDİ, ÖZÜR MESAJI YAYINLADI"

Ben, paylaşımı silseydim onlara papuç bırakmış olurdum. Ben saygın bir ailenin evladıyım, bunlara papuç bıraksam paylaşımı silerdim. Ama kendisi paylaşımı sildi, ardından özür mesajı yayınladı.

Yani hiç yakışmadı, ya hiç böyle bir işe kalkışmayacaksın. Ya da tükürdüğünü yalamayacaksın. Tabii şu anda tehditler kesildi. Artık tehdit almıyorum.

Olayın göbeğindeki Tolga Yüce her şeyi anlattı! Mali-Seda Sayan kavgasında kimsenin bilmediği 'Seni sakat bırakırız' detayı

VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TIKLAYIN

Olayın göbeğindeki Tolga Yüce her şeyi anlattı! Mali-Seda Sayan kavgasında kimsenin bilmediği 'Seni sakat bırakırız' detayı
Mavi tura çıkan Seda Sayan, teknesinde Ebru Gündeş şarkıları dinleyip efkarlandı
Mavi tura çıkan Seda Sayan, teknesinde Ebru Gündeş şarkıları dinleyip efkarlandı
Seda Sayan, Ebru Gündeş dinleyip efkârlandı
Seda Sayan, Ebru Gündeş dinleyip efkârlandı
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Serra Arıtürk İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Olayın göbeğindeki Tolga Yüce her şeyi anlattı! Mali-Seda Sayan kavgasında kimsenin bilmediği "Seni sakat bırakırız" detayı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 00:23:58. #1.15#

title