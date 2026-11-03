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Kocaeli'de motosiklet ve skuterlere yarın 12.00'den perşembe 06.00'ya yasak getirildi

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Kocaeli Valiliği, olumsuz hava nedeniyle yarın 12.00'den perşembe 06.00'ya kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı. Kentte yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın etkisine gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, motosiklet, skuter ve elektrikli skuter kullanıcıları ile motokuryelerin tedbiren yarın saat 12.00'den perşembe günü saat 06.00'ya kadar trafiğe çıkmalarının yasaklandığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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