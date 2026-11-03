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Kızılcahamam'da 4 kişilik ayı ailesi gece sokakta görüntülendi

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Kızılcahamam'da 4 kişilik ayı ailesi gece sokakta görüntülendi Haber Videosunu İzle
Kızılcahamam'da 4 kişilik ayı ailesi gece sokakta görüntülendi
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda yaşayan ayılar, gece saatlerinde mahalle arasında dolaşırken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sokakta yürüyen 4 kişilik ayı ailesi, gece yürüyüşünün ardından Soğuksu Milli Parkı'ndaki yuvasına geri döndü.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan ayılar sokaklara çıktı. Ayıların gece yürüyüşü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda yaşayan ayılar gece saatlerinde mahalle arasında dolaşırken görüntülendi. Gece saatlerinde sokakta yürüyen 4 kişilik bir ayı ailesinin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayı ailesi, gece yürüyüşünün ardından Soğuksu Milli Parkı'ndaki yuvasına geri döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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