Türk sinemasının önemli isimlerinden Münir Özkul, ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Rol aldığı filmlerde oyunculuğuyla kendine hayran bırak Münir Özkul, hiç bir zaman unutulmayacak. Peki Münir Özkul kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Münir Özkul hayatı ve Biyografisi...

MÜNİR ÖZKUL KİMDİR?

Münir Özkul, 15 Ağustos 1925, İstanbul'da dünyaya geldi. Münir Özkul, İstanbul Erkek Lisesi mezunudur. Sanat hayatına henüz lise öğrencisiyken 1939 yılında Bakırköy Halkevi'nde tiyatro ile başladı. Bir süre İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine ve Edebiyat Fakültesinin sanat tarihi bölümüne devam etti.

1948'de Ses Tiyatrosu'nda sahnelenen "Aşk Köprüsü" oyunuyla profesyonel oldu. Daha sonra Muhsin Ertuğrul'un yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçti. Bu dönemde John Steinbeck'ten Fareler ve İnsanlar (1951), John Millington Synge'den Babayiğit, George Axelrod'dan Yaz Bekarı (1954), John Patrick'ten Çayhane (1955) gibi oyunlarda oynadı. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'nda (1958-59), Ankara Devlet Tiyatrosu'nda (1959-60) ve İstanbul Aksaray'daki Bulvar Tiyatrosu'nda arkadaşlarıyla kurduğu kendi topluluğunda (1960-62) çalıştı. 1963-67 arasında çeşitli topluluklarla turnelere çıktı; zaman zaman sahneden uzak kaldığı dönemler oldu. Sahne aldığı özel tiyatrolarda Sadri Alışık, Cahit Irgat, Nevin Akkaya ve Şükran Güngör gibi oyuncularla çalıştı.

1969'da Haldun Taner ile birlikte Bizim Tiyatro'yu kurdu. Aynı yıl Bizim Tiyatro tarafından sahnelenen Taner'in "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" adlı oyununda Tomas Fasulyeciyan tiplemesiyle büyük başarı elde etti.

Özkul 1972'de Sadık Şendil'in araya girmesiyle gazino ve gece kulüplerinde şovmenlik yapmaya başladı. Adile Naşit'le de zaman zaman gazino sahnelerine şovmen olarak çıktı.

1978'de yeniden Şehir Tiyatroları'na döndü. 1983-84'te, daha önce kendi topluluğunda (1961) sahneye konan ve büyük ilgi gören, Jean Anouilh'in "Generalin Aşkı" oyunuyla Dormen Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. 1980'lerin ortalarında Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğuna katıldı, aralarında "İstanbul'u Satıyorum"un da yer aldığı dört oyunda rol aldıktan sonra sahnelere veda etti.

Özkul 1968'de Altan Karındaş topluluğunda oynanan Sadık Şendil'in Kanlı Nigar oyunundaki rolüyle İlhan İskender Armağanı'nı kazandı. Gene bu başarısı üzerine İsmail Dümbüllü, Kel Hasan Efendi'den devraldığı 50 yıllık simgesel kavuğu Özkul'a verdi (Özkul bu kavuğu 1989'da Ferhan Şensoy'a devretti.). Daha önce de oynadığı Haldun Taner'in Sersem Kocanın Kurnaz Karısı (1978) oyunundaki rolüyle Avni Dilligil (1978), Ulvi Uraz (1979), İsmet Küntay (1979) ve İsmail Dümbüllü (1980) ödüllerini kazandı.

Özkul 1950'lerden itibaren sinemada da rol almaya başladı. İlk dönem filmlerinden dikkat çekenleri Edi ile Büdü, Balıkçı Güzeli ve Kalbimin Şarkısı'dır. 1965'ten sonra sinemada canlandırdığı karakterlerle övgü topladı.

1970'li yıllarda, kalabalık kadrolu ve genellikle Ertem Eğilmez'in yönettiği filmlerde önemli roller aldı. En bilinen rollerinden biri onunla özdeşleşen, Hababam Sınıfı serisindeki Özel Çamlıca Lisesi'nin tatlı sert müdür yardımcısı "Kel Mahmut" karakteri oldu. Özkul'un kadrosunda yer aldığı bu dönemde çekilen kalabalık kadrolu aile filmlerinden bazıları Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Neşeli Günler, Gırgıriye ve Görgüsüzler olarak sayılabilir. Bu filmlerin büyük kısmında Adile Naşit'le beraber, Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden birini oluşturmuştur. 1980 sonrası ise dönemin akımı olan video için çekilen pek çok filmde rol almıştır.

Kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol alan Özkul, Sev Kardeşim filmindeki oyunuyla 1972 Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Karakter Oyuncu" ödülünü kazandı. "Bizim Aile" filminde canlandırdığı "Yaşar Usta" rolüyle de 1977 Azerbaycan Film Festivali'nde özel ödül kazandı. "Süt Kardeşler" filminde yönetmen yardımcılığı da yapmıştır.

Tarık Buğra'nın romanından televizyona aktarılan ve Naşit Özcan'ın yaşam öyküsünden bir kesiti canlandıran "İbiş'in Rüyası"nda canlandırdığı İbiş karakteri de unutulmazlar arasındadır. Televizyon dizilerinin yaygınlaşmaya başladığı 90'lı yıllarda dizi oyunculuğundan uzak dursa da Uzaylı Zekiye, Ana Kuzusu ve Şaban ile Şirin gibi dizilerde rol aldı. Son olarak 2000'li yılların başında, Hamdi Alkan'ın canlandırdığı "Yarmagül" karakterinin dedesini oynadığı Reyting Hamdi televizyon programında kamera karşısına geçti.

1980'de yapılan bir jübileyle 40. sanat yılı, 1996 yılında da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gecede 55. sanat yılı kutlandı. 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Münir Özkul'a "devlet sanatçısı" unvanı verildi.

Özel hayatı

Özkul dört kez evlendi ve üç çocuğu oldu. İlk eşi Şadan, ikinci eşi Suna Selen, üçüncü eşi Yaşar ve son eşi 1986'da evlendiği Umman Özkul'dur. Oyuncu ve sunucu Güner Özkul'un babasıdır. Güner Özkul'a göre babası "evlilikten korkmazdı ama boşanamamaktan korkardı".

Hayatının önemli bir kısmını alkolle savaşarak geçiren Özkul, 1990'lı yılların ortasında alkolü tamamen bıraktı.

MÜNİR ÖZKUL NE ZAMAN NEDEN ÖLDÜ?

2003 yılından beri demans ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile mücadele eden Özkul, bu tarihten sonra evinden dışarıya çıkmak ve kimseyle görüşmek istemedi. Hastalığına bağlı olarak geçmişe dair hafıza kaybı yaşayan oyuncu, vefat etmiş birçok tanıdığının hayatta olduklarını sandı. Uzun süre mücadele ettiği hastalıkları süresince hakkında birçok kez asılsız ölüm haberleri çıktı. 5 Ocak 2018'de Beyoğlu'nun Cihangir semtindeki evinde 92 yaşında hayatını kaybetti. 7 Ocak 2018'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma etkinliğinin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Bakırköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

MÜNİR ÖZKUL HANGİ TİYATROLARDA OYNADI?

Aşk Köprüsü

İstanbul'u Satıyorum (1987-88)

Soyut Padişah

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı

Çayhane

Fareler ve İnsanlar

Keşanlı Ali Destanı

Yorgun Matador

Hababam Sınıfı

Babayiğit

Yaz Bekarı

Generalin Aşkı

Kanlı Nigar

Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu

MÜNİR ÖZKUL HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI?

1950 Üçüncü Selim'in Gözdesi

1951 Barbaros Hayreddin Paşa Mimar Selim

1951 Evli Mi Bekar Mı (kısa film)

1951 Lale Devri Şaban Çelebi

1951 Vatan ve Namık Kemal

1951 Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan Sarı Sait

1952 Edi ile Büdü Edi

1952 Edi ile Büdü Tiyatrocu Edi

1953 Balıkçı Güzeli

1953 Halıcı Kız

1955 Bir Aşk Hikayesi

1955 Tuş/ Bir Aşk Hikayesi

1956 Kalbimin Şarkısı Münir

1956 Miras Uğrunda

1958 Altın Kafes Dörtduvar Ahmet

1958 İftira

1959 Gurbet Dörtduvar Ahmet

1960 Taş Bebek

1960 Yaman Gazeteci Yaman

1961 Bir Bahar Akşamı Osman

1961 Yumurcak Fikret

1965 65 Hüsnü

1965 Bilen Kazanıyor Mıstık

1965 Cezmi Band 007.5

1965 Dokunma Bozulurum Münir

1965 Gönül Kuşu Polis

1965 Kahreden Kurşun Tencere Münir

1965 Kan Gövdeyi Götürdü Zehir Hafiye

1965 Kart Horoz Mıstık

1965 Senede Bir Gün Mahkum

1965 Seveceksen Yiğit Sev

1965 Sonsuz Geceler Raif

1965 Yalancının Mumu

1965 İnatçı Gelin Büdü

1965 Şekerli misin Vay Vay Dört Duvar Ahmet

1965 Şoför Nebahat Bizde Kabahat Polim Hüseyin

1965 Aşkın Kanunu Ömer

1966 Ben Bir Sokak Kadınıyım Palyaço Gülenyüz

1966 Bir Millet Uyanıyor Tilki Onbaşı

1966 Denizciler Geliyor Ahmet Gürdalga

1966 Fakir Bir Kız Sevdim Kaptan

1966 Seni Seviyorum Deli Yunus

1966 Sevgilim Bir Artistti

1967 Elveda Ferdi

1967 Sürtüğün Kızı Ziya

1967 Yaşlı Gözler Rıza

1967 Çifte Tabancalı Damat Frank Fuat

1967 Ölünceye Kadar Doktor

1968 Artık Sevmeyeceğim Ahmet

1968 Kalbimdeki Yabancı Mücteba

1968 Kanlı Nigar Apti

1968 Kara Gözlüm Efkarlanma

1968 Nilgün Tayfur

1968 Urfa İstanbul Doktor

1968 Yayla Kartalı Hasan

1968 İstanbul'da Cümbüş Var Dörtduvar Ahmet

1969 Ayşecik'le Ömercik Sansar Nuri

1969 Bana Derler Fosforlu Zurna Kazım

1969 Boş Çerçeve Ferhat

1969 Fakir Kızı Leyla Ali Dayı

1969 Gelin Ayşem Abduş

1969 Nisan Yağmuru

1969 Sevdalı Gelin Aşık

1969 Sevgili Babam Mahalle Çalgıcısı

1969 Uykusuz Geceler Tahsin

1970 Ali İle Veli Veli

1970 Allı Yemeni Çulsuz Apti

1970 Arım, Balım, Peteğim Mehmet

1970 Berduş Kız

1970 Bütün Aşklar Tatlı Başlar Artist Ali

1970 Dikkat Kan Aranıyor Kan veren adam

1970 Dönme Bana Sevgilim Yedibuçuk Çulsuz Ali

1970 Hayatım Sana Feda Mehmet

1970 Kalbimin Efendisi Amca Bey

1970 Kara Dutum Ahmet

1970 Küçük Hanımefendi Bülent

1970 Seven Ne Yapmaz Kazım Baba

1970 Son Kızgın Adam Mavi Melek Münir

1970 Tatlı Meleğim Selim

1970 Yavrum Handan'ın Babası

1970 Yumruk Pazarı

1970 Yuvasız Kuşlar Kuşbaz Recep

1970 Şoför Nebahat Kayha

1971 Ayşecik ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde

1971 Aşk Hikâyesi Şeker Ahmet

1971 Aşk Uğruna Mestan

1971 Bebek Gibi Maşallah Hüsnü

1971 Beklenen Şarkı Kemani Latif Yanıkyay

1971 Beyaz Kelebekler

1971 Beyoğlu Güzeli Abdi

1971 Donkişot Sahte Şövalye Don Kişot

1971 Gönül Hırsızı Salih Reis

1971 Hayat Sevince Güzel Deli Amca

1971 Hayatım Senindir Kazım Baba

1971 Kadifeden Kesesi Veli

1971 Senede Bir Gün Yunus

1971 Solan Bir Yaprak Gibi Raşit Duman

1971 Son Hıçkırık Ferhat Dayı

1971 7 Kocalı Hürmüz Hasan Efendi

1971 İbiş Gangsterlere Karşı Ahmet İbişoğlu/ Labraganza

1971 İşte Deve İşte Hendek Veli/ Yalçın

1972 Aslanların Ölümü Güner'in Babası

1972 Karamanın Koyunu

1972 O Ağacın Altında Salih Amca

1972 Sev Kardeşim Mesut Güler

1972 Tatlı Dillim Muhtar Hasan

1972 Tophaneli Murat

1972 Tövbekar Güner'in Babası

Yıl Film Rol

1972 Ver Allahım Ver Veli

1972 Yiğitlerin Kaderi

1972 Üç Sevgili Fatma'nın Babası

1973 Izdırap Ahmet

1973 Niyet Rıfkı

1973 Oh Olsun Burhan Usta

1973 Yalancı Yarim Derviş

1973 Çulsuz Ali Şemsettin

1973 Şaban İstanbul'da Şaban

1974 Beş Tavuk Bir Horoz Berber Kadir

1974 Gariban Şair Cevat

1974 Hasret Ferdi'nin Dayısı

1974 Mavi Boncuk Baba Yaşar

1974 Salak Milyoner Mehmet Çavuş

1974 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Yaşar'ın Babası Raşit

1974 Hababam Sınıfı Kel Mahmut

1975 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin Münir Özkul

1975 Bizim Aile Yaşar

1975 Gece Kuşu Zehra Abdüllatif Kalkan

1975 Gülşah Güşah'ın Dedesi

1975 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı Kel Mahmut

1976 Aile Şerefi Rıza

1976 Hababam Sınıfı Uyanıyor Kel Mahmut

1977 Cennetin Çocukları Hasan

1977 Gülen Gözler Yaşar Usta

1977 Hababam Sınıfı Tatilde Kel Mahmut

1978 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Kel Mahmut

1978 Neşeli Günler Kazım

1979 Aşkın Gözyaşları Münir Hoca

1979 Erkek Güzeli Sefil Bilo Hüso

1980 Banker Bilo Hasan

1980 Deliler Almanya'da

1980 İbişo Berber

1981 Bizim Sokak Rüstem

1981 Deliler Koğuşu Hamlet Kamil

1981 Gırgıriye Emin

1981 Gırgıriyede Şenlik Var Emin

1982 Altın Kafes

1982 Ağlayan Gülmedi mi?

1982 Beni Unutma Fırat'ın Babası

1982 Bir Yudum Mutluluk

1982 Buyurun Cümbüşe Kamil Bey

1982 Gazap Rüzgârı Münir Amca

1982 Görgüsüzler Murat'ın Amcası

1982 Islak Mendil Kadir

1982 Talih Kuşu Mahmut Güney

1982 Şıngırdak Şadiye Rıza Baba

1983 Dostlar Sağolsun Tahir Baba

1983 Gırgıriyede Cümbüş Var Münir Hoştempo

1983 İlişki Murat'ın Babası

1983 Şaşkın Ördek Raşit

1983 Dost Yarası Münir Baba

1984 Geçim Otobüsü Nasrettin

1984 Gırgıriyede Büyük Seçim Emin

1984 Kızlar Sınıfı Mahmut Hoca

1984 Çaresizim Baba

1984 Şaşkın Gelin İbiş

1985 Büyük Günah

1985 Deliye Hergün Bayram Mahmut

1985 Duyar mısın Feryadımı

1985 Garibim Ceylan

1985 Herşeyim Sensin

1985 Yitirilen Dünya (kısa film) Saffet Usta

1985 Köşeyi Dönenler

1985 Muhabbet Kuşları

1985 Palavracılar

1985 Sarı Öküz Parası

1985 Ya Ya Ya Şa Şa Şa Selami

1985 Çalınan Hayat

1985 Şişeli Köy

1986 Al Dudaklım Kadir

1986 Alın Yazımız Bu İzzet

1986 Ana Kucağı Sefa Bey

1986 Aşk Dediğin Laftır

1986 Babalar da Ağlar

1986 Badem Şekeri Vehbi/ Şaban

1986 Dayak Cennetten Çıkma

1986 Efkarlıyım Abiler Selim

1986 Ekmek Parası

1986 Elmayı Kim Isırdı

1986 Gülmece Güldürmece/ Gelinciklerim Kamil

1986 Her Şey Sevince Güzel Jilet

1986 Kuzucuklarım

1986 Küçük Ağam Müfit

1986 Kısmetin En Güzeli

1986 Kızlar Sınıfı Tatilde Müdür

1986 Melek Hanım'ın Fendi Sadi Bey

1986 Milyarder Mahmut Hoca

1986 Neşeye Bak Neşeye

1986 Töre Reşit

1987 Afife Jale

1987 Aile Pansiyonu Murtaza

1987 Banko Altılı Ganyan: Gönüllü Kahraman Ömer Dayı

1987 Etme Bulma Sadi Bey

1987 Füze Nuri Hicabi

1987 Gurbetin Kahrı

1987 Günah Ömer

1987 Kadersiz Kullar Osman

1987 Kuşatma 2/ Şok Şair

1987 Otobüs Yolcuları/ İhsaniye - Karasu İbrahim

1987 Püf Noktası Şehabettin

1987 Yaşamaya Mecburum Orhan'ın Babası

1987 Yıkılan Yuva Seyfi Baba

1987 Yıllar

1987 Şans Çocuğu Atmaca Münir

1988 A ay Cosmos

1988 Almanya Acı Gurbet

1989 Kır Çiçeğim Gazi Baba

1993 Zeyrek Yokuşu (tv filmi) Emin Usta

1996 Ay, Işığında Saklıdır (tv filmi)

Televizyon

Yıl - Dizi

1979 İbiş'in Rüyası

1984 Köşe Dönücü

1987 Uzaylı Zekiye

1991 Bir Ömrün Bedeli

1991 Varsayalım İsmail

1993 Nasreddin Hoca

1994 Kızlar Sınıfı

1995 Day Day

1996-1997 Ana Kuzusu

1997 Şaban ile Şirin

2000-2002 Reyting Hamdi

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