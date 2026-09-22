Haberler

Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi Haber Videosunu İzle
Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilim kurgu filmlerindeki sahneler bu kez beyaz perdede değil, ABD'nin San Francisco kentinde gerçek oldu. Sosyal medya fenomeni Frankie LaPenna, yaklaşık 1,8 metre boyundaki insansı robotla kafeste karşı karşıya geldi. İnsansı robot düzenlenen gösteri maçında savurduğu sert yumruk ve tekmelerle LaPenna'yı kafes boyunca yerden yere vurdu.

Bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler ABD'den geldi. San Francisco'da düzenlenen özel bir etkinlikte sosyal medya içerik üreticisi Frankie LaPenna, yaklaşık 1,8 metre boyundaki insansı robotla kafeste karşı karşıya geldi. San Francisco merkezli robotik ve eğlence şirketi REK (Robot Entertainment Kombat) tarafından düzenlenen gösteri maçı şirketin ifadesiyle “ilk İnsan-Terminatör robot dövüşü” olarak duyuruldu. Karşılaşmanın görüntülerinde robotun sert bir tekmeyle LaPenna'yı kafesin diğer tarafına savurduğu görüldü.

ROBOTUN TEKMEYİ VURMASIYLA ORTALIK KARIŞTI

Karşılaşmanın ilk bölümünde LaPenna, metal rakibine yumruklarla karşılık verdi. Ancak robotun verdiği karşılık çok daha sert oldu. 

Görüntülerde insansı robotun art arda yumruk ve tekmeler savurduğu, özellikle bir tekmenin ardından LaPenna'nın kafes boyunca savrularak yere düştüğü görülüyor. 

Bazı kaynaklar karşılaşmanın bu darbeyle teknik nakavtla sona erdiğini aktarırken, REK ise daha sonra LaPenna'nın mücadeleye devam ettiğini ve robotu yendiğini savundu. Bu nedenle karşılaşmanın resmi sonucu konusunda kaynaklar arasında farklı aktarımlar bulunuyor.

REK'in paylaştığı görüntülerde ise şirket, “İlk İnsan-Terminatör robot dövüşüyle tarih yazdık” mesajını kullanarak karşılaşmayı duyurdu. Şirket, daha fazla görüntünün de paylaşılacağını açıkladı.

TERMİNATÖR GÖRÜNÜMLÜ ROBOTUN ARKASINDA İNSAN VAR

Görüntüler ilk bakışta otonom bir yapay zekânın ringe çıkıp insanla dövüştüğü izlenimini verse de gerçek bundan farklı. Karşılaşmada kullanılan EngineAI T800, bir insan pilot tarafından uzaktan kontrol ediliyor. REK'in sistemi, robotların sanal gerçeklik ekipmanları ve uzaktan kumanda aracılığıyla insanlar tarafından yönetilmesine dayanıyor.

Yani ringde yumruk ve tekmeleri atan robot olsa da hangi hamlenin yapılacağına karar veren taraf insan operatör. Robotun denge ve hareket kabiliyetinde ise kendi sistemleri görev yapıyor. Bu ayrıntı, görüntülerin “yapay zekâ kendi başına insanla dövüştü” şeklinde yorumlanmasının önüne geçiyor.

ROBOT DÖVÜŞLERİ YENİ BİR GÖSTERİ ALANINA DÖNÜŞÜYOR

REK, daha önce de insan operatörler tarafından kontrol edilen insansı robotların birbirleriyle dövüştüğü etkinlikler düzenledi. Şirketin San Francisco'daki çalışmaları, robot dövüşlerini yalnızca teknoloji gösterisi olmaktan çıkarıp izleyici karşısında gerçekleştirilen bir eğlence formatına dönüştürmeyi amaçlıyor.

İnsan ile robotun aynı kafese girmesi ise bu konsepti yeni bir noktaya taşıdı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, insansı robotların giderek güçlenmesi ve fiziksel hareket kabiliyetlerinin artması da yeniden gündeme geldi

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadınlar tuvaletindeki avizeye telefon koyan garsona indirimli ceza

Sapık garsona indirimli ceza
YKS'de 110 bin kontenjan ek yerleştirmeye kaldı! 30 binden fazla aday kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmadı

Üniversiteyi kazandılar ama gitmediler! 110 bin kontenjan boş
Bolu'da baba ile oğlunu öldürdüğü öne sürülen zanlı 38 gün sonra yakalandı! Silahı da yanındaydı

38 gündür ormanda saklanıyordu! Gece yarısı silahıyla yakalandı
Alt kata su sızdı, kavga parkta patladı: 1’i ağır 3 yaralı

Bir damla su ortalığı karıştırdı! Parkta silahlar çekildi
Kadir İnanır’ın son isteği ortaya çıktı! Avukatı bizzat açıkladı: Tüm mirasını...

Son isteği ortaya çıktı! Avukatı vasiyet tartışmalarına noktayı koydu
Diyarbakır'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti

Kavga değil katliam! Alacak tartışmasında 3 can gitti
Akıllı saatin verdiği 'uyku puanı' bilimsel değil! Sahte puan verilen deneyde katılımcılar gerçekten yorgun çıktı

Uyku puanı uydurma çıktı! Sahte puan alanlar yorgun hissetti