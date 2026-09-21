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Fenerbahçelileri havalara uçuran imza! Meesseman yeniden sarı-lacivertlilerde

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Fenerbahçelileri havalara uçuran imza! Meesseman yeniden sarı-lacivertlilerde
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Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı'nda Belçikalı oyuncu Emma Meesseman ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

2022 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Belçikalı oyuncu Emma Meesseman'ın geleceği belli oldu.

MEESSEMAN YENİDEN FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı'nda Belçikalı oyuncu Emma Meesseman'ın ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki basketbolcu ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

ŞAMPİYONLUKLARA DAMGA VURMAYI BAŞARDI

Emma Meesseman, 2022-2023'ten bu yana forma giydiği Fenerbahçe ile 3 FIBA Avrupa Ligi, 4 Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 2'şer FIBA Avrupa Süper Kupası, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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