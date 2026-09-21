Fenerbahçelileri havalara uçuran imza! Meesseman yeniden sarı-lacivertlilerde

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2022 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Belçikalı oyuncu Emma Meesseman'ın geleceği belli oldu.

MEESSEMAN YENİDEN FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı'nda Belçikalı oyuncu Emma Meesseman'ın ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki basketbolcu ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

ŞAMPİYONLUKLARA DAMGA VURMAYI BAŞARDI

Emma Meesseman, 2022-2023'ten bu yana forma giydiği Fenerbahçe ile 3 FIBA Avrupa Ligi, 4 Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 2'şer FIBA Avrupa Süper Kupası, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.