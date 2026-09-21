İstanbul için alarm verildi! Valilik saat vererek uyardı

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İstanbul'da önümüzdeki iki gün boyunca etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar için Valilikten peş peşe uyarılar geldi. 22 Eylül Salı sabahından itibaren başlaması beklenen yağışların özellikle bazı bölgelerde şiddetini artıracağı belirtilirken, vatandaşlardan sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir şekilde düşmesi bekleniyor.

YAĞIŞ SALI SABAHI BAŞLAYACAK

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine dayanarak kent genelinde 22 Eylül Salı ve 23 Eylül Çarşamba günleri kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Tahminlere göre yağışlı hava, 23 Eylül Çarşamba akşamından sonra İstanbul'u terk edecek. Ancak özellikle Salı günü kent genelinde etkisini artırması beklenen yağış nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

AKŞAM SAATLERİNDE ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

Yağışın Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nın genelinde etkili olması bekleniyor. Bazı bölgelerde yağış miktarının metrekareye 30 ila 60 kilogram arasında ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Yağışlı sistemin özellikle akşam saatlerinde etkisini artırması beklenirken, kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

SICAKLIKLAR 6-8 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Yağışın yanı sıra İstanbul'da sıcaklıklar da belirgin şekilde düşecek. Valiliğin açıklamasına göre sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın ise zaman zaman kuvvetlenerek saatte 30 ila 50 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi.

SEL VE SU BASKINI RİSKİNE DİKKAT

Valilik, kuvvetli yağışla birlikte oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada ayrıca yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Yetkililer, özellikle su baskını riski bulunan bölgelerde yaşayanların ve yola çıkacak sürücülerin hava koşullarını yakından takip ederek gerekli önlemleri almasının önem taşıdığını belirtti.