Ersun Yanal'dan Fenerbahçe için flaş iddia: Olacak şey değildi, oldu

Teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe’nin Eyüpspor’u 8-0 mağlup ettiği maçı SMEX Sports kanalında yorumladı. Yanal, sarı-lacivertlilerin aldığı sonucun psikolojik ve sportif etkilerini detaylı şekilde değerlendirdi.

''DOYURUCU BİR PSİKOLOJİK GIDA ALDILAR''

Yanal, maçın Fenerbahçe için bir maçtan fazlası olduğunu belirterek, Bir maçtan daha fazlasını kazanarak bitirdi Fenerbahçe. Gittikleri, geldikleri, oturdukları, kalktıkları bütün stresli günleri bir tarafa pakete koyup bugünü noktaladılar. Milli araya girecekler. İnanılmaz güzel, doyurucu bir psikolojik gıda aldılar. Ferahladılar. Bu onlara çok iyi geldi. Birçok sorunu tartışmak ertelendi. Sorunlar bitmedi, ertelendi.'' dedi.

''İTİBARINI TEKRAR PARLATTI''

Fenerbahçe’nin itibarını ve taraftar iletişimini güçlendirdiğini vurgulayan Yanal, ''Ne kazandı? İtibarını tekrar parlattı. Taraftarlarıyla olan iletişimin yollarını açtı. Bazı oyuncuların özgüvenini kazandı. Ama bu kazancı soru işaretiyle tutup, Fenerbahçe’nin bu tür maçları ne kadar az oynayacağının altını çizmek lazım. Daha rekabetçi maçlarda hangi kadrolarla mücadele edeceği her zaman gündemde kalmalı.'' ifadelerini kullandı.

''ANTİPATİK VE RAHATSIZ EDİCİ''

8-0’lık skorun ardından sorunları tartışmanın antipatik olacağını belirten Yanal, ''Şimdi 8-0 çok önemli bir skor. Bunun ardından Fenerbahçe’nin sorunlarını gündeme getirmek oldukça antipatik ve rahatsız edici. Ben buna çok girmek istemiyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.

''OLACAK ŞEY DEĞİLDİ, OLDU''

Son olarak yönetim-hoca ilişkisine değinen Yanal, çarpıcı bir iddiada bulunarak “Yönetimle tartışmadan ve fikir birliğine varmadan 350-400 milyon Euro'luk bir takımın sistemini çukura açmak olacak şey değildi, oldu, arkasında duruldu. Yönetimin refleksi bence doğru. Ama bir yerden çatlak var, tamir edilmeye çalışılıyor. Bu iyi niyetli bir davranış. Fenerbahçe hocasına sahip çıkacak. Ancak en ufak bir sorunda bu çatlak tekrar ortaya çıkacak. Umarım uzun süre unutulur ama genellikle 1-2 ay içinde bilet kesilir.'' açıklamasını yaptı.