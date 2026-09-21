Vanspor'da şampiyon teknik adam ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig'de sezon başından bu yana istediği sonuçları alamayan Artı Değer Vanspor FK'da beklenen ayrılık resmen gerçekleşti.

MURAT YILDIRIM İLE YOLLAR AYRILDI

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Artı Değer Vanspor FK, teknik direktör Murat Yıldırım ile yollarını ayrıldığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan, kırmızı siyah formamız altında şampiyonluk sevinci yaşayan Murat Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Uzun yıllar boyunca Vanspor'a verdiği emek, gösterdiği mücadele ve kulübümüzün tarihinde bıraktığı değerli izler için Murat Yıldırım'a ve ekibine teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyor, Vanspor camiasına kattığı tüm değerleri daima saygıyla hatırlayacağımızı ifade ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

SEZON PERFORMANSI

44 yaşındaki teknik adam, bu sezon takımıyla çıktığı 8 lig mücadelesinde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 0.75'lik puan ortalaması yakalamıştı.